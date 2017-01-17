С улиц Самары пока не будут убирать праздничную иллюминацию
В настоящее время специалисты МП "Самарагорсвет" заняты тем, что снимают праздничную иллюминацию с главной городской елки на площади Куйбышева.
Как ранее сообщал sgpress.ru, на этой неделе в Самаре стартовали подготовительные работы по демонтажу конструкции.Елку должны демонтировать до конца недели.
Как пояснили sgpress.ru в администрации города, вчера специалисты снимали с нее шары - это 600 новогодних игрушек красного, золотого и серебристого цветов. Сегодня и завтра специалисты елку должны освободить от праздничной иллюминации. Предполагается, что сегодня с ели снимут 28 световых панно "Свеча", 385 метров гирлянд с LED-лампами и 688 метров гирлянд "Нить".
Если позволит время, сегодня же на площади начнут демонтировать световые фигуры: это иллюминационные композиции "Дед Мороз в санях", "Снежинка", "Зимний лес". По планам, в последнюю очередь с площади уберут световое панно с надписью "Самара", которое в этом году было установлено. А также световой шар.
В администрации города рассказали, что сроки, в течение которых с улиц города, в том числе с деревьев, уберут остальную праздничную иллюминацию, пока неизвестны.
Как ранее сообщал sgpress.ru, на этой неделе в Самаре стартовали подготовительные работы по демонтажу конструкции.Елку должны демонтировать до конца недели.
Как пояснили sgpress.ru в администрации города, вчера специалисты снимали с нее шары - это 600 новогодних игрушек красного, золотого и серебристого цветов. Сегодня и завтра специалисты елку должны освободить от праздничной иллюминации. Предполагается, что сегодня с ели снимут 28 световых панно "Свеча", 385 метров гирлянд с LED-лампами и 688 метров гирлянд "Нить".
Если позволит время, сегодня же на площади начнут демонтировать световые фигуры: это иллюминационные композиции "Дед Мороз в санях", "Снежинка", "Зимний лес". По планам, в последнюю очередь с площади уберут световое панно с надписью "Самара", которое в этом году было установлено. А также световой шар.
В администрации города рассказали, что сроки, в течение которых с улиц города, в том числе с деревьев, уберут остальную праздничную иллюминацию, пока неизвестны.
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