С улично-дорожной сети города вывезено уже около 75 тыс.тонн снега
Это показатель, которого удалось достичь с начала зимнего сезона 2016-2017 гг.
Данные о проделанной дорожниками работе сегодня озвучил в ходе оперативного совещания в администрации города первый заместитель мэра Владимир Василенко. По его словам, за последние сутки силами МП "Благоустройство" вывезено около 5300 тонн снега. Василенко рассказал, что в настоящее время в уборке улично-дорожной сети задействовано 60-80 самосвалов в сутки.
- Этого недостаточно, надо увеличивать число машин, чтобы вывозить 7000-9000 тонн снега в сутки, - сказал Василенко.
По его словам, в настоящее время процент дорог, очищенных «от борта до борта» не такой высокий как хотелось бы. Но поставлена задача – пепреломить ситуацию до конца января.
В своем докладе Василенко отдельно затронул тему уборки дворов и внутриквартальных проездов. Он рассказало о результатах проверки, проведенной «ГАТИ по благоустройству» в разрезе районов в выходные. Его словам, лучше всего с задачей по очистке дворов и внутриквартальных территорий справились Железнодорожный, Кировский, Совесткий, Ленинский и Куйбышевский районы. У них доля очищенных территорий превысила 50%. По его словам, требуется усиление этой работы в Промышленном, Красноглинском и Самарском районах.
- Надо подойти к 90%-ной отметке к пятнице текущей недели, - напомнил Василенко.
По очистке кровель ситуация по районам, по его словам, «зеркальная». Больше всего крыш, требующих очистки, в Самарском и Ленинском районах, и они хорошо справляются с этой работой. Тем не менее, очистка выполнена не до конца и темпы надо усилить. Особенно там, где кровли выходят на тротуары.
Комментируя тему уборки города, глава города Олег Фурсов обратил внимание на то, что зачастую уборке мешают припаркованные автомобили. Он призвал отвественные службы заранее предупреждать горожан о планируемых работах, а автовладельцев с пониманием относиться к работе дорожников и убирать машины вовремя.
Данные о проделанной дорожниками работе сегодня озвучил в ходе оперативного совещания в администрации города первый заместитель мэра Владимир Василенко. По его словам, за последние сутки силами МП "Благоустройство" вывезено около 5300 тонн снега. Василенко рассказал, что в настоящее время в уборке улично-дорожной сети задействовано 60-80 самосвалов в сутки.
- Этого недостаточно, надо увеличивать число машин, чтобы вывозить 7000-9000 тонн снега в сутки, - сказал Василенко.
По его словам, в настоящее время процент дорог, очищенных «от борта до борта» не такой высокий как хотелось бы. Но поставлена задача – пепреломить ситуацию до конца января.
В своем докладе Василенко отдельно затронул тему уборки дворов и внутриквартальных проездов. Он рассказало о результатах проверки, проведенной «ГАТИ по благоустройству» в разрезе районов в выходные. Его словам, лучше всего с задачей по очистке дворов и внутриквартальных территорий справились Железнодорожный, Кировский, Совесткий, Ленинский и Куйбышевский районы. У них доля очищенных территорий превысила 50%. По его словам, требуется усиление этой работы в Промышленном, Красноглинском и Самарском районах.
- Надо подойти к 90%-ной отметке к пятнице текущей недели, - напомнил Василенко.
По очистке кровель ситуация по районам, по его словам, «зеркальная». Больше всего крыш, требующих очистки, в Самарском и Ленинском районах, и они хорошо справляются с этой работой. Тем не менее, очистка выполнена не до конца и темпы надо усилить. Особенно там, где кровли выходят на тротуары.
Комментируя тему уборки города, глава города Олег Фурсов обратил внимание на то, что зачастую уборке мешают припаркованные автомобили. Он призвал отвественные службы заранее предупреждать горожан о планируемых работах, а автовладельцев с пониманием относиться к работе дорожников и убирать машины вовремя.
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