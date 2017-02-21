С улично-дорожной сети Самары вывезено 435 тыс. тонн снега

В столице губернии продолжается очистка улично-дорожной сети от снега, а также его вывоз.



О темпах этой работы сегодня на оперативном совещании у главы Самары Олега Фурсова рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов. Он пояснил, что с начала сезона и по данным на сегодняшний день с улиц города вывезено 435 тыс.тонн снега. За прошедшие сутки специалисты транспортировали около 7800 тонн.



По сравнению с темпами прошлого года на сегодняшний день наблюдается небольшое оставание - в размере чуть менее 13 тыс. тонн.



- Фактически мы идем в соответствии с графиком прошлого года, - заявил Коновалов.



По оценке мэра Олега Фурсова, темпы выполнения работы неплохие.



- На вывоз снега у нас сейчас выходит достаточное количество машин. Раньше с этим была проблема: не хватало собственных мощностей, и мы были зависимы от коммерческих структур. Сейчас ситуация нормализовалась. Наращивайте объемы вывоза. Очищайте асфальт там, где остались ледяные накопления. Город начинает готовиться к весне, поэтому все дороги и улицы у нас должны быть аккуратными и чистыми, - сказал глава города.



На совещании также выступил директор МП "Благоустройство" Алексей Власов. Он сообщил, что, по подсчетам, требуется вывезти еще около 100 тыс. тонн снега. В том числе с зон возможных подтоплений в поселке Зубчаниновка, а также территории в Куйбышевском районе. В связи с этим Власов попросил создать комиссию и провести совещание с представителями собственников полигонов для того, чтобы обсудить объемы на их наполнения, как нормативного, так и сверхнормативного.