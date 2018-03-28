С территории бывшего ЗИМа вывезли памятник Масленникову

В среду, 28 марта, на территории бывшего завода ЗИМ в Самаре демонтировали памятник Масленникову. Здесь ведут подготовительные работы к строительству высотного жилого здания.Памятник Масленникову отвезли на хранение на склад компании, которая будет заниматься его реставрацией. Сначала специалисты проведут обследование памятника и отработают методику реставрации. После восстановления его установят на одной из улиц Самары. Место установки пока уточняется.Вес бетонного памятника - около 700 кг.