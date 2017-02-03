С территории Самары на полигоны вывезено уже более 316 тысяч тонн снега

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, вчера в уборке улиц было задействовано 146 единиц специальной уборочной техники. В ночную смену дорожно-уличную сеть города расчищали 222 спецмашины, в том числе дорожные комбинированные машины, грейдеры, самосвалы, погрузчики, МТЗ-щетки и др.От управляющих компаний за прошедшие сутки на уборку снега вышло 115 единиц спецтехники и 2 525 дворников. Кроме того, продолжались работы по очистке скатных кровель многоквартирных домов. По данным на вечер 1 февраля, в городе было очищено от наледи более 90% крыш.