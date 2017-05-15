С середины этой недели родителей начнут оповещать о приеме детей в детские сады Самары
В понедельник, 15 мая, в 2 часа дня стартовал период распределения свободных мест в муниципальных образовательных дошкольных учреждениях Самары. Он продлится до сентября текущего года. Информация о свободных местах размещена на сайте администрации Самары в разделе «Жизнь города» (далее - образование: департамент образования: дошкольное образование).
Родители (законные представители) имеют право выбрать не больше пяти предпочитаемых детсадов (в порядке убывания). Для добавления того или иного учреждения в заявление можно обратиться в МФЦ.
Распределение свободных мест будет произведено с учетом данных критериев:
- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка (в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством);
- даты регистрации в электронном реестре;
- возраста ребенка по состоянию на 1 сентября 2017 года;
- направленности группы.
Как сообщили sgpress.ru в городском департаменте образования, вначале начнется формирование электронной очереди. В течение суток информация будет обработана, после чего она поступит в детские сады города. Затем также в течение суток руководство муниципальных дошкольных образовательных учреждений начнет оповещение заявителей - родителей или законных представителей о приеме ребенка в тот или иной детский сад.
Родители (законные представители) имеют право выбрать не больше пяти предпочитаемых детсадов (в порядке убывания). Для добавления того или иного учреждения в заявление можно обратиться в МФЦ.
Распределение свободных мест будет произведено с учетом данных критериев:
- наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка (в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством);
- даты регистрации в электронном реестре;
- возраста ребенка по состоянию на 1 сентября 2017 года;
- направленности группы.
Как сообщили sgpress.ru в городском департаменте образования, вначале начнется формирование электронной очереди. В течение суток информация будет обработана, после чего она поступит в детские сады города. Затем также в течение суток руководство муниципальных дошкольных образовательных учреждений начнет оповещение заявителей - родителей или законных представителей о приеме ребенка в тот или иной детский сад.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
15 мая 2017
14
15 мая 2017
60
15 мая 2017
188
15 мая 2017
134
15 мая 2017 , 16:04
14
Работы будут проводиться госучреждением «Самаралес», в пользовании которого...
15 мая 2017 , 15:52
60
ДТП произошло в понедельник, 15 мая, в 13:31 на улице Галактионовской, 193.
15 мая 2017 , 15:09
83
Экологический праздник, посвященный проблемам защиты природы, пропаганде бережного...
15 мая 2017 , 14:34
188
Днем в понедельник, 15 мая, сотрудникам МЧС поступило сообщение о ЧП в областном центре
15 мая 2017 , 14:30
100
В минувшую субботу более 300 сотрудников Поволжского банка ПАО Сбербанк из Самары, Тольятти,...
15 мая 2017 , 14:27
124
В понедельник, 15 мая, в 2 часа дня стартовал период распределения свободных мест...
15 мая 2017 , 14:01
91
Причина - передача полномочий по приему и выдаче документов в части кадастрового учета и...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
28 апреля 2017
5381
3
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
27 апреля 2017
5008
1
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
16 апреля 2017
4845
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
25 апреля 2017
3505
Такая информация сегодня была озвучена на пресс-конференции в «Самарской газете».
5 мая 2017
520
2
Что общего может быть у космооперы от киностудии «Марвел» и популярными у домохозяек...
6 мая 2017
290
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
5 мая 2017
546
6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на...
10 мая 2017
2665
5
В Самаре в 2017 году на ремонт самарских дорог выделяют 2,3 млрд рублей.