С сегодняшнего дня можно заказать «эксклюзивную» Ладу Икс Рей

Как сообщает пресс-служба Волжского автозавода, начальная стоимость автомобиля с механической коробкой передач составляет 805,9 тысячи рублей, с «автоматом» - 830,9 тысячи рублей. За основу новой версии Лады Икс Рей взята комплектация «люкс» с мотором 1,8 литра и с пакетом «престиж». Автомобиль оснащен климат-контролем, 17-дюймовыми дисками колес, обогревом лобового стекла, камерой заднего вида, мультимедиа с навигатором.Интерьер салона автомобиля выполнен в бежевой гамме и дополнительно декорирован черными глянцевыми вставками на передней панели и дверях, стальными накладками на педали и оригинальными текстильными ковриками. Новая комплектация автомобиля оснащена центральным замком с дистанционным управлением, регулировкой сиденья водителя по высоте, светодиодными дневными ходовыми огнями, двумя подушками безопасности, системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, системой курсовой устойчивости ESC, которая включает в себя ABS, систему распределения тормозных усилий, функцию антипробуксовки и систему помощи при старте на подъеме.