С самарского железнодорожного вокзала эвакуировали людей
Это связано с проходящими там в настоящий момент учениями оперативных служб.
Известно, что с территории вокзала были эвакуированы люди и персонал.
Известно, что с территории вокзала были эвакуированы люди и персонал.
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