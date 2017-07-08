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С самарских пляжей украли 12 спасательных кругов

Несмотря на то, что лето не торопится вступать в свои законные права, самарские пляжи радуют глаз новенькими зонтиками и лавочками и готовы к наплыву отдыхающих.

Песок завезен, буйки установлены

В этом году в Самаре организовано восемь официальных пляжей. Подготовка к купальному сезону была проведена заблаговременно. На пляжи завезли новый песок - всего более 15 тыс. тонн, провели водолазное обследование акватории, установили буйки и пляжное оборудование. На первой и второй очередях набережной традиционно организованы спортивные зоны. А в районе Некрасовского спуска так же, как и в прошлом году, обустроен пляж для маломобильных граждан: перед входом установлены тактильные карты для слабовидящих, далее - специальные настилы, поручни для схода в воду, кабинки для переодевания, биотуалеты. Новинка этого сезона - установленные на всех самарских пляжах информационные таблички, показывающие температуру воды и воздуха.

Вода на пробу

С 15 июня до 15 сентября управлением Роспотребнадзора организовано проведение лабораторных исследований воды рек и озер, расположенных на территории губернии. Пробы берутся еженедельно по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Эта информация оперативно публикуется на сайте Роспотребнадзора, куда самарцам рекомендуется заглядывать, выбирая место для отдыха.

По состоянию на 29 июня взято 55 проб, три из которых не соответствуют нормам по микробиологическому показателю. Одна из них - с первой очереди набережной Волги в Самаре, две другие - тольяттинские.

- Если на городском пляже анализы воды дали плохой результат и купаться в этом месте не рекомендуется, на спасательных постах вывешиваются черные шары. Если все в порядке - желтые флаги, - рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению департамента городского хозяйства и экологии Леонид Дюгаев.  

Также берутся пробы воды в местах неорганизованных мест массового купания. На данный момент из 23 пять не соответствуют нормам по микробиологическим показателям. Взяты они были на озерах в Новокуйбышевске. Неудовлетворительное качество воды специалисты связывают с погодными условиями. В частности, с обильными дождями, а также со сливами загрязнений с прилегающих территорий.

- Мы очень рекомендуем самарцам пользоваться только официальными пляжами, поскольку риск получить травму там значительно ниже, - говорит и.о. начальника отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Самарской области Оксана Тихонова. - Кроме того, многие заболевания, такие как инфекционный гепатит А, холера, дизентерия, различные типы тифов, передаются через воду, и купание в сомнительных местах может привести к плачевным последствиям.

Помнить о безопасности

На восьми городских пляжах организовано 12 спасательных постов (в том числе три мобильных), где заняты 44 сотрудника. Они начинают свою работу в 10.00. Вплоть до 15 августа будут работать до 21.00, с 16 по 31 августа - до 20.00, с 1 по 15 сентября - до 19.00.

Безопасность отдыхающих также обеспечивают силы поисково-спасательной службы Самарской области. На акватории каждого пляжа за буйками дежурит спасательный катер. Организовано взаимодействие с Госинспекцией по маломерным судам, с полицией.

На неофициальных пляжах никаких спасательных постов, разумеется, нет. В таких местах устанавливаются запрещающие знаки - 16 таковых размещено по берегам рек Самары, Татьянки, на некоторых озерах.

- Вода не прощает ошибок, - напоминает заместитель руководителя управления гражданской защиты Евгений Вдовин. - Статистика прошлого года показывает, что более 80% случаев утопления произошло с людьми, находившимися в нетрезвом состоянии. Поэтому прежде всего необходимо самим помнить о собственной безопасности.

Без якоря

Несмотря на то, что из-за погодных условий пляжи пока почти пустые, уже совершено несколько актов вандализма. В районе Маяковского спуска сломан биотуалет, в районе Вилоновского спуска - лавочка, на Полевой украдены два тента. На пляже для маломобильных граждан приведен в негодность металлический сходник в воду, а в раздевалке отломаны крючки. Со специальных стоек часто воруют спасательные круги. За это лето унесли уже 12 штук. А еще внимание злоумышленников почему-то привлекают буйки, у которых срезают цепи, утаскивают якоря. Такие случаи зафиксированы на пляжах на ул. Советской Армии, на Барбошиной поляне. Большая часть актов вандализма совершается ночью, когда на пляжах не дежурят спасатели.
Дата: 8 июля 2017 , 12:09
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Автор текста: Светлана Келасьева
Автор фото: Владимир Пермяков
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