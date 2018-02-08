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С начала зимы с улиц Самары вывезли 300 тысяч тонн снега

Более семи тысяч крыш в Самаре могут представлять зимой потенциальную опасность. Их очисткой регулярно занимаются управляющие компании.

В дни, когда этого требуют погодные условия, работы идут в усиленном режиме. На этой неделе после снегопада в городе трудились 300 специализированных бригад. Задача коммунальщиков - как можно быстрее освободить крыши от наледи и устранить угрозу для пешеходов.

Сейчас работы ведутся в том же режиме. Вчера корреспондент «СГ» увидела, как очищают один из опасных участков - на улице Гагарина. Бригады полностью следовали технике безопасности. Участки работ в обязательном порядке огораживали сигнальными лентами. Кроме того, один из специалистов всегда оставался внизу, предупреждая прохожих о сбросе снега и наледи. Коммунальщики просят самарцев не игнорировать сигнальные ленты, которыми огораживают территорию, где предстоят работы.

- У нас нет претензий к обслуживающей организации по очистке кровли, - отметил старший по дому №48 на улице Гагарина Владимир Кузнецов. - Зимой это работы первостепенной важности. Все делается по мере необходимости, без лишних напоминаний.

Управляющий микрорайоном 41 Октябрьского района Вера Данилова добавила, что у коммунальщиков в последние дни высокая загруженность:

- Кровельщикам приходится работать с полной отдачей. В нашем микрорайоне многие жильцы поддерживают контакт со своей управляющей компанией. Люди сразу сообщают об образовании сосулек и снежных шапок на своих домах, - отметила она.

Дополнительный контроль за состоянием кровель обеспечивают административные комиссии районов, городская административно-техническая инспекция по благоустройству и профильный городской департамент. Во время плановых объездов их представители фиксируют недочеты и призывают управляющие компании устранить их. За невыполнение своих обязательств организациям грозят не только штрафы, но и отзыв лицензии, без которой нельзя работать на коммунальном рынке.

После сброса снега и наледи с кровель во дворах оперативно производится уборка. Во время снегопадов расчистка тротуаров и проездов ведется более интенсивно, а многими управляющими компаниями - практически круглосуточно.

По словам заместителя руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии Алексея Коробкова, в Самаре по состоянию на вчерашний день расчищено две трети кровель. Управляющие компании предоставляют ежедневный график работ. При этом за очистку балконов и козырьков над ними отвечают сами жители, так как эти архитектурные элементы относятся к личной собственности граждан.

Также в Самаре продолжается уборка дорог и тротуаров после прошедшего снегопада. Всего за сутки на самарских улицах работали порядка 450 единиц техники и свыше 400 дорожных рабочих. Основные усилия были сосредоточены на вывозе снега. На полигоны отправили около 7800 тонн. А в целом с начала этого сезона с городских улиц вывезли около 300 тысяч тонн накоплений.

- Для вывоза снега были привлечены дополнительные грузовые машины, - рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев. - Кроме того, основной упор во время снегопада в начале недели был сделан на обработку проезжей части и пешеходных зон противогололедными материалами. 
Дата: 8 февраля 2018 , 11:16
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Автор текста: Алена Семенова
Автор фото: Владимир Пермяков
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