С начала текущего года самарские приставы лишили прав 634 водителя
Данное ограничение применяется в отношении должников по социально значимым исполнительным производствам, а также при нарушении Правил дорожного движения.
Водительское удостоверение человека, имеющего долги на сумму более 10 тысяч рублей, может быть изъято судебными приставами до погашения долга и отмены решения. Ограничение распространяется не только на автотранспорт, но и на воздушные суда, суда морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклы, мопеды, квадроциклы и самоходные машины.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области, после вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об ограничении в спецправах управление транспортными средствами недопустимо. В случае нарушения должник будет привлечен к административной ответственности в виде 50 часов обязательных работ или в лишении права управления с изъятием удостоверения на срок до 1 года.
Водительское удостоверение человека, имеющего долги на сумму более 10 тысяч рублей, может быть изъято судебными приставами до погашения долга и отмены решения. Ограничение распространяется не только на автотранспорт, но и на воздушные суда, суда морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклы, мопеды, квадроциклы и самоходные машины.
Как сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области, после вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об ограничении в спецправах управление транспортными средствами недопустимо. В случае нарушения должник будет привлечен к административной ответственности в виде 50 часов обязательных работ или в лишении права управления с изъятием удостоверения на срок до 1 года.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
6 апреля 2017
690
6 апреля 2017
411
6 апреля 2017
181
6 апреля 2017
161
6 апреля 2017
167
6 апреля 2017 , 20:19
50
Об этом глава города Олег Фурсов рассказал сегодня в прямом эфире на телеканале...
6 апреля 2017 , 17:25
285
Мемориал планируют разместить в парке Щорса
6 апреля 2017 , 16:44
307
В Самаре будут судить организатора "финансовой пирамиды", от действий которого пострадали 1800 человек
Двое мужчин совместно с неустановленными лицами создали финансовую группу «Инвестойл».
6 апреля 2017 , 16:38
690
Специалисты ПТС проведут температурные испытания сетей теплоснабжения.
6 апреля 2017 , 16:17
411
По фактам краж водного транспорта в регионе было возбуждено 30 уголовных дел.
6 апреля 2017 , 16:03
181
Как ранее писал sgpress.ru , общественная акция «За мирное и созидательное развитие...
6 апреля 2017 , 15:43
338
Инцидент произошел 17 февраля этого года.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12 марта 2017
4579
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4421
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
9 марта 2017
4359
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
10 марта 2017
4210
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
3 апреля 2017
375
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
909
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
674
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
629
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...