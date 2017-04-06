С начала текущего года самарские приставы лишили прав 634 водителя

Водительское удостоверение человека, имеющего долги на сумму более 10 тысяч рублей, может быть изъято судебными приставами до погашения долга и отмены решения. Ограничение распространяется не только на автотранспорт, но и на воздушные суда, суда морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклы, мопеды, квадроциклы и самоходные машины.Как сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области, после вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об ограничении в спецправах управление транспортными средствами недопустимо. В случае нарушения должник будет привлечен к административной ответственности в виде 50 часов обязательных работ или в лишении права управления с изъятием удостоверения на срок до 1 года.