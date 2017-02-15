С начала сезона на полигоны вывезли уже 413 тыс. тонн снега

Как рассказали sgpress.ru в департаменте городского хозяйства и экологии Самары, всего с начала сезона на полигоны вывезено уже 413 тыс.тонн снега. Это данные на утро сегодняшнего дня, 15 февраля.За минувшие сутки, 14 февраля, силами МП "Благоустройство" вывезено 7 627 тыс. тонн снега. Для уборки улично-дорожной сети привлекались 344 единицы спецтехники и 387 человек.Силами управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК проводилась уборка обслуживаемых ими территорий города. За сегодняшний день для выполнения этой работы было привлечено 106 единиц спецтехники и 2 367 человек.