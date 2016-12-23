С начала сезона на полигоны Самары вывезено больше 75 тысяч тонн снега

Как сообщает пресс-служба городской администрации, за минувшие сутки в две смены в расчистке снега во всех районах города были задействованы 514 дорожных рабочих МП «Благоустройство» и 434 единицы уборочной техники (погрузчиков, автогрейдеров, самосвалов, малогабаритной техники и др.).В результате за прошедшие сутки на полигоны было вывезено 5186 тонн снега. Всего же с начала сезона количество вывезенных снежных масс превысило 75 тысяч тонн.Для обеспечения безопасного движения транспорта производятся работы и по очистке, и по обработке проезжих частей противогололедными реагентами. Для расчистки внутридворовых территорий города задействованы 99 единиц техники управляющих компаний, ЖСК и ТСЖ, а также более 2,5 тысячи дворников.