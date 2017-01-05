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С начала года в больнице имени Н.А.Семашко родились 23 малыша

 Вчера глава Самары Олег Фурсов посетил больницу, где поздравил семьи с рождением детей в первые дни нового года, а также вручил родителям новорожденных памятные подарки.

По словам заведующей отделением Раисы Ильяшевской, с начала года в больнице имени Н.А. Семашко родились 23 малыша. Всего за прошедший год здесь приняли 5177 родов, что на 300 больше, чем в 2015 году.

Олег Фурсов отметил, что рождаемость в Самаре из года в год неуклонно повышается. Кроме того, растёт количество семей, которые принимают решение о появлении второго и третьего ребенка.

- Это наглядный результат той работы по поддержке семьи, материнства и детства, которая проводится нашим государством и является одной из приоритетных. Мы стараемся сделать все для того, чтобы жизнь в городе была комфортной, уютной, чтобы нашим детям было где учиться и реализовывать свои способности. В городе строятся новые детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта. В 2016 году началось строительство центра «Мать и дитя». При поддержке губернатора Николая Ивановича Меркушкина в Самаре был открыт современный перинатальный центр, который способен принять самых сложных пациентов, - сказал он.
Дата: 5 января 2017 , 16:28
177
Автор текста: Анна Турова
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