По словам заведующей отделением Раисы Ильяшевской, с начала года в больнице имени Н.А. Семашко родились 23 малыша. Всего за прошедший год здесь приняли 5177 родов, что на 300 больше, чем в 2015 году.Олег Фурсов отметил, что рождаемость в Самаре из года в год неуклонно повышается. Кроме того, растёт количество семей, которые принимают решение о появлении второго и третьего ребенка.- Это наглядный результат той работы по поддержке семьи, материнства и детства, которая проводится нашим государством и является одной из приоритетных. Мы стараемся сделать все для того, чтобы жизнь в городе была комфортной, уютной, чтобы нашим детям было где учиться и реализовывать свои способности. В городе строятся новые детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта. В 2016 году началось строительство центра «Мать и дитя». При поддержке губернатора Николая Ивановича Меркушкина в Самаре был открыт современный перинатальный центр, который способен принять самых сложных пациентов, - сказал он.