С начала этого года в Самаре демонтировали свыше ста незаконных киосков

Как сообщает пресс-служба администрации Самары, киоск отправили на штрафстоянку, где он будет находиться до тех пор, пока собственник не решит забрать его, возместив соответствующие затраты на вывоз и хранение.Отметим, что по словам заместителя руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг горадминистрации Дмитрия Ефремова, всего с начала этого года в Самаре демонтировано и вывезено более 100 объектов потребительского рынка.