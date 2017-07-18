С начала этого года в Самаре демонтировали свыше ста незаконных киосков
Во вторник, 18 июля, сотрудниками профильного департамента совместно с правоохранительными органами была демонтирована очередная незаконная торговая точка, расположенная на пересечении Ново-Садовой и Челюскинцев.
Как сообщает пресс-служба администрации Самары, киоск отправили на штрафстоянку, где он будет находиться до тех пор, пока собственник не решит забрать его, возместив соответствующие затраты на вывоз и хранение.
Отметим, что по словам заместителя руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг горадминистрации Дмитрия Ефремова, всего с начала этого года в Самаре демонтировано и вывезено более 100 объектов потребительского рынка.
Как сообщает пресс-служба администрации Самары, киоск отправили на штрафстоянку, где он будет находиться до тех пор, пока собственник не решит забрать его, возместив соответствующие затраты на вывоз и хранение.
Отметим, что по словам заместителя руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг горадминистрации Дмитрия Ефремова, всего с начала этого года в Самаре демонтировано и вывезено более 100 объектов потребительского рынка.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
18 июля 2017
89
18 июля 2017
131
18 июля 2017
214
18 июля 2017
375
18 июля 2017
271
18 июля 2017
1056
18 июля 2017
318
18 июля 2017
387
18 июля 2017 , 19:19
89
В четверг, 20 июля, в галерее «Новое пространство» (пр. Ленина, 14а) состоится...
18 июля 2017 , 17:31
159
Во вторник, 18 июля, сотрудниками профильного департамента совместно с правоохранительными...
18 июля 2017 , 17:25
131
По сравнению с прошлым годом пассажиропоток самарского аэропорта вырос на четверть.
18 июля 2017 , 15:56
214
Очередной ролик со стройки «Самара Арены» опубликовал видеоблогер Александр Карягин.
18 июля 2017 , 15:52
375
По решению Самарского УФАС России, строительная компания заплатит штраф в 300 тысяч рублей за...
18 июля 2017 , 15:20
271
Также он хранил в кладовке запасы высушенного наркотического растения.
18 июля 2017 , 14:04
1056
ДТП со смертельным исходом произошло во вторник, 18 июля, около 11 часов дня на 27 км трассы...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
27 июня 2017
6679
3
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
28 июня 2017
5303
Как ранее писал sgpress . ru , 55-летний генерал-майор полиции...
5 июля 2017
4448
3
В среду, 5 июля, во второй половине дня в городе поднялся сильный ветер.
30 июня 2017
3335
1
В первые дни июля на погоду будут влиять циклонические вихри, которые принесут дожди, грозы и...
30 июня 2017
1618
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
26 июня 2017
494
1
Игрунка обыкновенная приехала из Пензенского зоопарка.
26 июня 2017
360
В Саранске состоялось молодежное первенство России по легкой атлетике, в котором принимали...
26 июня 2017
480
Как ранее сообщал sgpress.ru, НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд...