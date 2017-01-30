С лыжни стартовала серия мероприятий, посвященных 75-летию Кировского района
Больше ста юных лыжников в воскресенье вышли на старт соревнований, посвященных 75-летию Кировского района Самары. Массовая гонка юниоров, которые серьезно занимаются в лыжных секциях, состоялась в парке 60-летия Советской власти.
- Это первое мероприятие в рамках празднования 75-летия района. А всего на этот юбилейный год запланировано более двадцати самых разных событий – большой торжественный вечер в ДК на площади имени Кирова, чествования ветеранов, концерты, спортивные состязания, - сообщает начальник отдела по вопросам социальной сферы администрации Кировского района Павел Решетов.
Юные лыжники бежали в своих возрастных группах дистанции 500, 1700, 2400 метров. За участников от 9 до 17 лет болели не только тренеры, родители, друзья, но и все, кто вышел в этот день на прогулку по любимому горожанами лесопарку. Сразу после финиша прямо на центральной поляне проходили церемонии награждения с вручением дипломов, медалей и памятных подарков. Юбилейный отсчет пошел!
- Это первое мероприятие в рамках празднования 75-летия района. А всего на этот юбилейный год запланировано более двадцати самых разных событий – большой торжественный вечер в ДК на площади имени Кирова, чествования ветеранов, концерты, спортивные состязания, - сообщает начальник отдела по вопросам социальной сферы администрации Кировского района Павел Решетов.
Юные лыжники бежали в своих возрастных группах дистанции 500, 1700, 2400 метров. За участников от 9 до 17 лет болели не только тренеры, родители, друзья, но и все, кто вышел в этот день на прогулку по любимому горожанами лесопарку. Сразу после финиша прямо на центральной поляне проходили церемонии награждения с вручением дипломов, медалей и памятных подарков. Юбилейный отсчет пошел!
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