С лыжни стартовала серия мероприятий, посвященных 75-летию Кировского района

- Это первое мероприятие в рамках празднования 75-летия района. А всего на этот юбилейный год запланировано более двадцати самых разных событий – большой торжественный вечер в ДК на площади имени Кирова, чествования ветеранов, концерты, спортивные состязания, - сообщает начальник отдела по вопросам социальной сферы администрации Кировского района Павел Решетов.Юные лыжники бежали в своих возрастных группах дистанции 500, 1700, 2400 метров. За участников от 9 до 17 лет болели не только тренеры, родители, друзья, но и все, кто вышел в этот день на прогулку по любимому горожанами лесопарку. Сразу после финиша прямо на центральной поляне проходили церемонии награждения с вручением дипломов, медалей и памятных подарков. Юбилейный отсчет пошел!