С космодрома Куру успешно запустили самарскую ракету

В четверг, 18 мая, состоялся успешный старт ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» и телекоммуникационным космическим аппаратом SES-15.



Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, как и сама ракета, произведены самарскими предприятиями.



Как сообщает пресс-служба ПАО «Кузнецов», пуск состоялся в 14:54 по московскому времени с Гвианского космического центра в городе Куру (Французская Гвиана). Двигатели РД-107А/РД-108А, установленные на ракете-носителе, отработали штатно.