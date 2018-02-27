С конца марта из Самары можно будет летать в Баку и Норильск

Прибывать в Самару из Норильска воздушный лайнер будет по понедельникам в 16:35 местного времени, вылет в Баку – в 18:50. Прибытие в Самару из Баку – во вторник в 2:15 по местному времени, вылет в Норильск - в 4.40.