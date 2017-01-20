С контейнерных площадок Самары вывозят новогодние елки
Хвойные деревья, выброшенные горожанами после новогодних праздников, транспортируются на полигоны или утилизируются.
Оставшиеся после Нового года праздничные деревца относятся к категории крупногабаритных отходов, их обязаны вывозить управляющие компании. В Самаре сейчас активно ведется эта работа. Деревья или отправляют на официальные площадки для складирования мусора, или перерабатывают с помощью спецтехники - так называемых дробилок. Корреспондент sgpress.ru побывал на месте утилизации елок одной из управляющих компаний Самары на улице Мориса Тореза.
- Мы выполняем эту работу вместе с сотрудниками фирмы, которая обслуживает контейнерные площадки. Вывозим елки по мере необходимости. После переработки полезный «порошок» бесплатно раздаем жителям для удобрения почвы, - сообщил мастер по благоустройству УК Александр Коваленко.
Оставшиеся после Нового года праздничные деревца относятся к категории крупногабаритных отходов, их обязаны вывозить управляющие компании. В Самаре сейчас активно ведется эта работа. Деревья или отправляют на официальные площадки для складирования мусора, или перерабатывают с помощью спецтехники - так называемых дробилок. Корреспондент sgpress.ru побывал на месте утилизации елок одной из управляющих компаний Самары на улице Мориса Тореза.
- Мы выполняем эту работу вместе с сотрудниками фирмы, которая обслуживает контейнерные площадки. Вывозим елки по мере необходимости. После переработки полезный «порошок» бесплатно раздаем жителям для удобрения почвы, - сообщил мастер по благоустройству УК Александр Коваленко.
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