С фасадов ТЦ "Кубатура" и ТЦ "Вавилон" убрали рекламу

Работы по подготовке города к встрече гостей Чемпионата мира по футболу находятся в завершающей стадии.



С улиц убирают самовольно установленные киоски и рекламные конструкции. Особое внимание - внешнему виду торговых центров. В преддверии мундиаля и территория вокруг магазинов, и фасады должны выглядеть достойно. Для этого в первую очередь их нужно освободить от хаотично установленных баннеров и вывесок, размещенных без каких-либо разрешений. Значительная часть работы уже сделана.



Как рассказали специалисты отдела потребительского рынка администрации Ленинского района, на гостевых маршрутах подведомственной им территории расположено несколько крупных торговых центров: «Аквариум», «Айсберг», «Караван», «Сила спорта», «Триумф», «Вавилон» и «Кубатура». Еще в прошлом году специальная комиссия, сформированная районными властями, обнаружила, что на фасадах этих магазинов размещено много рекламных конструкций, установленных самовольно.



Получив осенью прошлого года необходимые полномочия, районная администрация начала активную работу с собственниками торговых центров. Прежде всего им были направлены письма с предложением привести в порядок фасады. Предпринимателей известили о нарушениях и последствиях, которые грозят в случае невыполнения предписаний. Например, за размещение незаконной рекламной конструкции юридическому лицу придется заплатить штраф - от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Для некоторых бизнесменов эта информация стала неожиданной, они были уверены, что вправе устанавливать баннеры на свое усмотрение.



Впрочем, большинство предпринимателей оказались ответственными людьми и выполнили требования районных властей.



- ТЦ «Вавилон». Убрано 30 рекламных конструкций, официально не оформленных, в мае будет проведен косметический ремонт фасада здания.



- ТЦ «Аквариум». С фасада убрано пять рекламных конструкций, установленных самовольно. Запланировано благоустройство прилегающей территории.



- ТК «Караван». Убрано 11 незаконных рекламных конструкций и вывесок, в том числе с ограждения.



- ТЦ «Сила спорта». Благоустроена прилегающая территория.



- ТЦ «Триумф». Демонтировано 14 рекламных конструкций, установленных самовольно.



- ТОЦ «Кубатура». Убрано несколько рекламных конструкций. Собственники обещают очистить фасады до конца мая.