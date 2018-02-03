С «Лейкой» и блокнотом. Моменты из жизни военкора Николая Финикова

В июле 1942 года сформированная в Куйбышеве 21-я армия была включена в состав Сталинградского фронта. Она с первых дней участвовала в великой битве на Волге. Вместе с ней в Сталинград отправилась и редакция газеты «Боевой натиск». Ее фотокорреспондент, коренной самарец Николай Фиников стал настоящим военным летописцем. Он подробно иллюстрировал каждый этап продвижения армии к Сталинграду. Вот его фотография окраины города Серафимовича, разрушенного и сожженного гитлеровцами. Это просто ряд обгоревших печей и устремленных в небо дымоходов. Ни души.Затем военкор снимает переправу войск «через малую водную преграду» в зону боевых действий. Бойцы плывут на надувной лодке, на корме которой установлен пулемет. Двое гребут, один отстреливается.И сразу же прибывшие в Сталинград куйбышевцы показывают себя бесстрашными воинами. Об этом свидетельствует фотография с надписью: «Группа награжденных N-ой части на передовых позициях под Сталинградом. 21-я армия. 1942 год».Не отстают от военных и корреспонденты газеты «Боевой натиск». Уже в начале июля воины 21-й армии читают ее первый номер. В нем рассказывается о героях Сталинграда - артиллеристе Баталове, летчиках Каменщикове и Ридном.Корреспонденты военной газеты сами постоянно находились на передовой. Сдадут материалы в редакцию - и снова туда, где идут ожесточенные бои. Не раз и военкорам случалось вступать в перестрелку. Автоматом Фиников владел не хуже, чем «ФЭДом».В ноябре-декабре 1942 года войска 21-й армии участвовали в контрнаступлении под Сталинградом. И вот свидетельство очевидца. Одетые в маскировочные халаты советские автоматчики ведут бой с фашистами. Динамичны устремленные вперед фигуры стрелков, белеющие на фоне черных разрывов артиллеристских снарядов.Сражение идет и в самом городе. В октябре 1942 года Фиников делает снимок «Бойцы подразделения гвардии капитана М. Угарова ведут уличный бой с гитлеровцами в районе железнодорожного вокзала». Но вокзал, эта ключевая точка, будет взят только в январе. На январском фото Финикова усталые солдаты отогреваются на ступенях полуразрушенного здания с колоннами, разложив небольшой костерок. Кто-то сосредоточенно смотрит на огонь, кто-то протянул к нему иззябшие руки, кто-то шутит с друзьями, и его обветренные губы трогает усталая улыбка. Видно, что позировать перед фотокорреспондентом у ребят просто нет сил. Но в сердцах у них уже живет надежда на победу.Параллельно с боевыми снимками - душераздирающие свидетельства того, как в этом вдоль и поперек обстрелянном городе выживали его жители. Николай Фиников свидетельствует: «В период боев под Сталинградом тысячи семей ютились в землянках, окопах и блиндажах». Поражает фото женщины с девочкой, которые вылезли из подвала разрушенного дома и с тревогой вглядываются в небо, стараясь понять, надолго ли эта передышка между налетами авиации.Перелом наступает в 1943 году. Фотокорреспондент снимает развалины, в которые превратился некогда цветущий город на Волге. Его знакомый сапер Михаил Кочкуров обезвреживает вражеские мины. На местах боев - погибшие немецкие солдаты, отказавшиеся капитулировать. Заместитель командира роты по политической части, лейтенант Прохоров из Похвистневского района зачитывает своим бойцам последние сообщения Совинформбюро об успехах наших войск.Конечно же, хочется узнать побольше об авторе потрясающих снимков. А вот и он - склонился над весточкой оставшимся в Куйбышеве родным. Фиников писал им каждую свободную минуту. И вкладывал в конверт свежие фото. Так что и жена, и дети как будто бы следовали за отцом семейства по местам боев.Но, конечно, снимки, которые с радостью рассматривали родные в Куйбышеве, отличались от тех, которые получал ТАСС или редакции куйбышевских и столичных газет. Вот Николай позирует за рулем трофейного авто, а вот он на мотоцикле «Харлей Дэвидсон». Это снимки - специально для сыновей Левочки и Сергуньки. А вот фотокор присел на пригорке в кажущейся совершенно мирной сталинградской степи, а это он вместе с друзьями-журналистами - улыбающийся, оживленный. Или сцена между боями: Николай Федорович хлебает из железной миски горячие щи, полулежа на расстеленной на земле телогрейке. Эти фото явно для жены Татьяны, чтобы не очень волновалась.Сталинградская битва закончилась, но фронтовые письма в Куйбышев продолжали идти.Убеленный сединами Лев Николаевич принес снимки отца в областную библиотеку. На этих фото тот во время Курской битвы, в Кенигсберге, в освобожденной Праге. А вот и карточка, датированная 3 мая 1945 года. Улыбающийся куйбышевец позирует с фотоаппаратом на фоне разрушенного рейхстага.Однако в мае 1945 года для Николая Федоровича война не закончилась. По заданию редакции он едет на Дальний Восток. И только в 1946-м демобилизуется. Об этом также свидетельствует снимок: в родном Куйбышеве у здания штаба ПРИВО стоит Николай Фиников - весь в орденах, с довольной улыбкой. Спешить некуда. Дело сделано. Тяжкий труд войны закончен.Николай Федорович Фиников родился в Самаре в 1908 году в многодетной семье железнодорожного рабочего. В 12 лет вместе с младшим братом Владимиром попал в самарский детский дом имени Джона Рида. С 14 лет Николай Фиников начал работать: сначала разносчиком газет, потом ассистентом оператора в Самарской студии кинохроники. Отсюда начался его путь в журналистику. К началу Великой Отечественной войны Николай Федорович был уже штатным сотрудником газеты «Красноармеец» Приволжского военного округа и одновременно выполнял задания «Красной звезды», «Союз-фото», ТАСС, «Волжской коммуны». С 1944 года работал в газете «Правда».