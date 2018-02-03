С «Лейкой» и блокнотом. Моменты из жизни военкора Николая Финикова
От фотографий, сделанных корреспондентом газеты «Боевой натиск» Николаем Финиковым (они представлены в эти дни на выставке в Самарской областной научной библиотеке), просто невозможно отвести глаз. Развернутые подписи под ними читаешь как хронику боевых действий.
Вместе с 21-й армией
В июле 1942 года сформированная в Куйбышеве 21-я армия была включена в состав Сталинградского фронта. Она с первых дней участвовала в великой битве на Волге. Вместе с ней в Сталинград отправилась и редакция газеты «Боевой натиск». Ее фотокорреспондент, коренной самарец Николай Фиников стал настоящим военным летописцем. Он подробно иллюстрировал каждый этап продвижения армии к Сталинграду. Вот его фотография окраины города Серафимовича, разрушенного и сожженного гитлеровцами. Это просто ряд обгоревших печей и устремленных в небо дымоходов. Ни души.
Затем военкор снимает переправу войск «через малую водную преграду» в зону боевых действий. Бойцы плывут на надувной лодке, на корме которой установлен пулемет. Двое гребут, один отстреливается.
И сразу же прибывшие в Сталинград куйбышевцы показывают себя бесстрашными воинами. Об этом свидетельствует фотография с надписью: «Группа награжденных N-ой части на передовых позициях под Сталинградом. 21-я армия. 1942 год».
Боевая редакция
Не отстают от военных и корреспонденты газеты «Боевой натиск». Уже в начале июля воины 21-й армии читают ее первый номер. В нем рассказывается о героях Сталинграда - артиллеристе Баталове, летчиках Каменщикове и Ридном.
Корреспонденты военной газеты сами постоянно находились на передовой. Сдадут материалы в редакцию - и снова туда, где идут ожесточенные бои. Не раз и военкорам случалось вступать в перестрелку. Автоматом Фиников владел не хуже, чем «ФЭДом».
В ноябре-декабре 1942 года войска 21-й армии участвовали в контрнаступлении под Сталинградом. И вот свидетельство очевидца. Одетые в маскировочные халаты советские автоматчики ведут бой с фашистами. Динамичны устремленные вперед фигуры стрелков, белеющие на фоне черных разрывов артиллеристских снарядов.
Сражение идет и в самом городе. В октябре 1942 года Фиников делает снимок «Бойцы подразделения гвардии капитана М. Угарова ведут уличный бой с гитлеровцами в районе железнодорожного вокзала». Но вокзал, эта ключевая точка, будет взят только в январе. На январском фото Финикова усталые солдаты отогреваются на ступенях полуразрушенного здания с колоннами, разложив небольшой костерок. Кто-то сосредоточенно смотрит на огонь, кто-то протянул к нему иззябшие руки, кто-то шутит с друзьями, и его обветренные губы трогает усталая улыбка. Видно, что позировать перед фотокорреспондентом у ребят просто нет сил. Но в сердцах у них уже живет надежда на победу.
Выжить и победить
Параллельно с боевыми снимками - душераздирающие свидетельства того, как в этом вдоль и поперек обстрелянном городе выживали его жители. Николай Фиников свидетельствует: «В период боев под Сталинградом тысячи семей ютились в землянках, окопах и блиндажах». Поражает фото женщины с девочкой, которые вылезли из подвала разрушенного дома и с тревогой вглядываются в небо, стараясь понять, надолго ли эта передышка между налетами авиации.
Перелом наступает в 1943 году. Фотокорреспондент снимает развалины, в которые превратился некогда цветущий город на Волге. Его знакомый сапер Михаил Кочкуров обезвреживает вражеские мины. На местах боев - погибшие немецкие солдаты, отказавшиеся капитулировать. Заместитель командира роты по политической части, лейтенант Прохоров из Похвистневского района зачитывает своим бойцам последние сообщения Совинформбюро об успехах наших войск.
Письма с фронта
Конечно же, хочется узнать побольше об авторе потрясающих снимков. А вот и он - склонился над весточкой оставшимся в Куйбышеве родным. Фиников писал им каждую свободную минуту. И вкладывал в конверт свежие фото. Так что и жена, и дети как будто бы следовали за отцом семейства по местам боев.
Но, конечно, снимки, которые с радостью рассматривали родные в Куйбышеве, отличались от тех, которые получал ТАСС или редакции куйбышевских и столичных газет. Вот Николай позирует за рулем трофейного авто, а вот он на мотоцикле «Харлей Дэвидсон». Это снимки - специально для сыновей Левочки и Сергуньки. А вот фотокор присел на пригорке в кажущейся совершенно мирной сталинградской степи, а это он вместе с друзьями-журналистами - улыбающийся, оживленный. Или сцена между боями: Николай Федорович хлебает из железной миски горячие щи, полулежа на расстеленной на земле телогрейке. Эти фото явно для жены Татьяны, чтобы не очень волновалась.
Сталинградская битва закончилась, но фронтовые письма в Куйбышев продолжали идти.
Убеленный сединами Лев Николаевич принес снимки отца в областную библиотеку. На этих фото тот во время Курской битвы, в Кенигсберге, в освобожденной Праге. А вот и карточка, датированная 3 мая 1945 года. Улыбающийся куйбышевец позирует с фотоаппаратом на фоне разрушенного рейхстага.
Однако в мае 1945 года для Николая Федоровича война не закончилась. По заданию редакции он едет на Дальний Восток. И только в 1946-м демобилизуется. Об этом также свидетельствует снимок: в родном Куйбышеве у здания штаба ПРИВО стоит Николай Фиников - весь в орденах, с довольной улыбкой. Спешить некуда. Дело сделано. Тяжкий труд войны закончен.
Биографическая справка
Николай Федорович Фиников родился в Самаре в 1908 году в многодетной семье железнодорожного рабочего. В 12 лет вместе с младшим братом Владимиром попал в самарский детский дом имени Джона Рида. С 14 лет Николай Фиников начал работать: сначала разносчиком газет, потом ассистентом оператора в Самарской студии кинохроники. Отсюда начался его путь в журналистику. К началу Великой Отечественной войны Николай Федорович был уже штатным сотрудником газеты «Красноармеец» Приволжского военного округа и одновременно выполнял задания «Красной звезды», «Союз-фото», ТАСС, «Волжской коммуны». С 1944 года работал в газете «Правда».
Вместе с 21-й армией
В июле 1942 года сформированная в Куйбышеве 21-я армия была включена в состав Сталинградского фронта. Она с первых дней участвовала в великой битве на Волге. Вместе с ней в Сталинград отправилась и редакция газеты «Боевой натиск». Ее фотокорреспондент, коренной самарец Николай Фиников стал настоящим военным летописцем. Он подробно иллюстрировал каждый этап продвижения армии к Сталинграду. Вот его фотография окраины города Серафимовича, разрушенного и сожженного гитлеровцами. Это просто ряд обгоревших печей и устремленных в небо дымоходов. Ни души.
Затем военкор снимает переправу войск «через малую водную преграду» в зону боевых действий. Бойцы плывут на надувной лодке, на корме которой установлен пулемет. Двое гребут, один отстреливается.
И сразу же прибывшие в Сталинград куйбышевцы показывают себя бесстрашными воинами. Об этом свидетельствует фотография с надписью: «Группа награжденных N-ой части на передовых позициях под Сталинградом. 21-я армия. 1942 год».
Боевая редакция
Не отстают от военных и корреспонденты газеты «Боевой натиск». Уже в начале июля воины 21-й армии читают ее первый номер. В нем рассказывается о героях Сталинграда - артиллеристе Баталове, летчиках Каменщикове и Ридном.
Корреспонденты военной газеты сами постоянно находились на передовой. Сдадут материалы в редакцию - и снова туда, где идут ожесточенные бои. Не раз и военкорам случалось вступать в перестрелку. Автоматом Фиников владел не хуже, чем «ФЭДом».
В ноябре-декабре 1942 года войска 21-й армии участвовали в контрнаступлении под Сталинградом. И вот свидетельство очевидца. Одетые в маскировочные халаты советские автоматчики ведут бой с фашистами. Динамичны устремленные вперед фигуры стрелков, белеющие на фоне черных разрывов артиллеристских снарядов.
Сражение идет и в самом городе. В октябре 1942 года Фиников делает снимок «Бойцы подразделения гвардии капитана М. Угарова ведут уличный бой с гитлеровцами в районе железнодорожного вокзала». Но вокзал, эта ключевая точка, будет взят только в январе. На январском фото Финикова усталые солдаты отогреваются на ступенях полуразрушенного здания с колоннами, разложив небольшой костерок. Кто-то сосредоточенно смотрит на огонь, кто-то протянул к нему иззябшие руки, кто-то шутит с друзьями, и его обветренные губы трогает усталая улыбка. Видно, что позировать перед фотокорреспондентом у ребят просто нет сил. Но в сердцах у них уже живет надежда на победу.
Выжить и победить
Параллельно с боевыми снимками - душераздирающие свидетельства того, как в этом вдоль и поперек обстрелянном городе выживали его жители. Николай Фиников свидетельствует: «В период боев под Сталинградом тысячи семей ютились в землянках, окопах и блиндажах». Поражает фото женщины с девочкой, которые вылезли из подвала разрушенного дома и с тревогой вглядываются в небо, стараясь понять, надолго ли эта передышка между налетами авиации.
Перелом наступает в 1943 году. Фотокорреспондент снимает развалины, в которые превратился некогда цветущий город на Волге. Его знакомый сапер Михаил Кочкуров обезвреживает вражеские мины. На местах боев - погибшие немецкие солдаты, отказавшиеся капитулировать. Заместитель командира роты по политической части, лейтенант Прохоров из Похвистневского района зачитывает своим бойцам последние сообщения Совинформбюро об успехах наших войск.
Письма с фронта
Конечно же, хочется узнать побольше об авторе потрясающих снимков. А вот и он - склонился над весточкой оставшимся в Куйбышеве родным. Фиников писал им каждую свободную минуту. И вкладывал в конверт свежие фото. Так что и жена, и дети как будто бы следовали за отцом семейства по местам боев.
Но, конечно, снимки, которые с радостью рассматривали родные в Куйбышеве, отличались от тех, которые получал ТАСС или редакции куйбышевских и столичных газет. Вот Николай позирует за рулем трофейного авто, а вот он на мотоцикле «Харлей Дэвидсон». Это снимки - специально для сыновей Левочки и Сергуньки. А вот фотокор присел на пригорке в кажущейся совершенно мирной сталинградской степи, а это он вместе с друзьями-журналистами - улыбающийся, оживленный. Или сцена между боями: Николай Федорович хлебает из железной миски горячие щи, полулежа на расстеленной на земле телогрейке. Эти фото явно для жены Татьяны, чтобы не очень волновалась.
Сталинградская битва закончилась, но фронтовые письма в Куйбышев продолжали идти.
Убеленный сединами Лев Николаевич принес снимки отца в областную библиотеку. На этих фото тот во время Курской битвы, в Кенигсберге, в освобожденной Праге. А вот и карточка, датированная 3 мая 1945 года. Улыбающийся куйбышевец позирует с фотоаппаратом на фоне разрушенного рейхстага.
Однако в мае 1945 года для Николая Федоровича война не закончилась. По заданию редакции он едет на Дальний Восток. И только в 1946-м демобилизуется. Об этом также свидетельствует снимок: в родном Куйбышеве у здания штаба ПРИВО стоит Николай Фиников - весь в орденах, с довольной улыбкой. Спешить некуда. Дело сделано. Тяжкий труд войны закончен.
Биографическая справка
Николай Федорович Фиников родился в Самаре в 1908 году в многодетной семье железнодорожного рабочего. В 12 лет вместе с младшим братом Владимиром попал в самарский детский дом имени Джона Рида. С 14 лет Николай Фиников начал работать: сначала разносчиком газет, потом ассистентом оператора в Самарской студии кинохроники. Отсюда начался его путь в журналистику. К началу Великой Отечественной войны Николай Федорович был уже штатным сотрудником газеты «Красноармеец» Приволжского военного округа и одновременно выполнял задания «Красной звезды», «Союз-фото», ТАСС, «Волжской коммуны». С 1944 года работал в газете «Правда».
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