С 9 января по выходным не будет ходить три электрички

Как сообщает "Пригородная пассажирская компания", с 9 января электричка №6328/6327 Царевщина (отпр. 05.28) – Самара (приб. 06.32) будет ходить только по рабочим дням.Также с 9 января поезд №6014/6013 Самара (отпр. 18.50) – Жигулевское Море (приб. 20.25) устанавливается курсированием с понедельника по пятницу и в воскресенье; №6012/6011 Жигулевское Море (отпр.07.17) – Самара (приб.08.55) будет ходить с понедельника по субботу, в воскресенье отменяется.С 3 января поезд №6322/6321 Самара (отпр.13.09) – Курумоч (приб.14.37) будет курсировать ежедневно.Кроме того, с 9 января по рабочим дням назначается пригородный поезд №6030/6029 Водинская (отпр.06.53) – Стахановская (приб.07.56). Он проследует по расписанию: