С 1 по 10 мая ветераны ВОВ смогут ездить на поездах бесплатно

Как сообщает пресс-служба КбшЖД, бесплатный проезд будет распространяться на купейные вагоны скорых, фирменных, пассажирских поездов, в вагонах с местами для сидения всех категорий поездов АО «ФПК», а также в вагонах высокоскоростных поездов «Сапсан». Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы смогут воспользоваться бизнес-классом поездов «Сапсан». Акция будет действовать года без ограничения по количеству поездок.С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий. Оформить безденежный билет можно с 15 марта в кассах дальнего следования на основании сведений паспорта и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»). Для иностранных граждан оформление проездных документов производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.