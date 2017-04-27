С 1 мая в Самаре начнут ходить дачные автобусы

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в связи с начавшимся ремонтом моста «Южный» и путепровода «Аврора» отправление автобусов дачных маршрутов №№ 101д, 157, 167, 173, 174, 185к переносится на Хлебную площадь. Доехать до мест отправления автобусов можно на трамваях №№ 1,3,5, троллейбусах №№ 6 и 16, автобусах №№ 3, 5д, 11, 24, 37, 47, 61, 205, 207, 226, 247, 295.В этом году в дачных перевозках задействовано до 80 автобусов, они будут работать с 6:00 до 20:00. Расписание размещено на остановках, откуда отправляются автобусы дачных маршрутов, и в пунктах продажи сезонок.В майские праздники дачные маршруты будут работать 1, 3, 5, 6, 7, 8 мая. С 3 мая будут введены дополнительные рейсы по средам и пятницам.