С 1 мая льготники в Самарской области смогут совершать 60 бесплатных поездок в месяц

Последние три месяца количество бесплатных поездок в общественном транспорте было ограничено 50 в месяц. Сегодня, 28 апреля, на совещании под председательством губернатора региона Николая Меркушкина было принято решение установить лимит в 60 перевозок в месяц. Ограничения устанавливаются с целью пресечения схем вывода бюджетных средств через транспортные карты.

Профильные подразделения областного правительства и администрации Самары в течение последних трех месяцев проводили мониторинг и анализ ситуации с льготными перевозками. Как выяснилось, большинство жителей области совершают в месяц 50-60 поездок, поэтому было принято решение установить лимит в 60, а не 50 поездок, как это планировалось ранее. Необходимо отметить, что для отдельных категорий граждан, например, инвалидов, число поездок может быть увеличено. Это предполагается делать по заявлениям самих граждан.

Решение поднять верхнюю планку числа поездок создаст дополнительную нагрузку на областной бюджет в размере 330 миллионов рублей. Источником покрытия этих расходов станет, в первую очередь, сокращение затрат на государственное управление.

Особое внимание будет уделено и пресечению возникновения коррупционных схем с использованием льготных транспортных карт. В ходе трехмесячного мониторинга были задержаны несколько кондукторов, которые «накручивали» число поездок, объясняя свой поступок необходимостью выполнения плана. Были зафиксированы нарушения: в одном случае пенсионерка отдала свою карту сыну-кондуктору, а некоторые кондукторы и вовсе использовали свои личные льготные транспортные карты.