С 1 апреля на дорогах Самарской области ограничат движение большегрузов

Согласно постановлению облправительства движение запретят по магистралям, покрытие которых пришло в негодность.



Как сообщает пресс-служба ГКП «АСАДО», это необходимо, чтобы обеспечить сохранность дорог. На таких магистралях установят специальные знаки. Временный запрет будет распространяться на грузовой транспорт, у которого нагрузка на каждую ось составляет более 7 тонн. Ограничения будут действовать до 30 апреля.



Сообщается, что данные меры не распространяются на международные перевозки грузов, на пассажирские автобусные перевозки, на перевозки продуктов, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов и некоторые другие виды перевозок.



Список дорог не уточняется.