С 22 по 25 февраля путешествовать в поездах можно будет со скидкой 50%

По сообщению пресс-службы КбшЖД, при покупке билетов с 24 по 28 января пассажирам предоставят скидку 50% на верхние места (со 2 по 54 место, только четные) и нижние полки (с 33 по 37 место, только четные) в плацкартных вагонах. При этом стоимость проезда для детей будет еще ниже с учетом предоставляемых льгот.В праздничной акции участвуют все поезда внутрироссийского направления, которые отправляются с 22 по 25 февраля.Продажа билетов по спецценам уже открыта. Скидка не распространяется на дополнительные услуги, в том числе покупку постельного белья.