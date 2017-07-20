С 20 июля откроют движение по тоннелю на Московском шоссе
Как сообщила главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анна Ситник, с четверга, 20 июля, движение «из города» по Московскому шоссе в районе пересечения с Ракитовском шоссе будет осуществляться по построенному путепроводу.
Движение «в город» на данном участке будет пущено по тоннелю с субботы, 22 июля. При этом для проведения работ будет закрыто движение над путепроводом, в том числе поворот на Волжское шоссе.
Кроме того, с понедельника, 24 июля, будет перекрыт проезд на улицу Бубнова с Московского шоссе. Движение будет осуществляться через дублер.
Движение «в город» на данном участке будет пущено по тоннелю с субботы, 22 июля. При этом для проведения работ будет закрыто движение над путепроводом, в том числе поворот на Волжское шоссе.
Кроме того, с понедельника, 24 июля, будет перекрыт проезд на улицу Бубнова с Московского шоссе. Движение будет осуществляться через дублер.
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