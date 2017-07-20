20 июля 2017 года,
01:00
$ 59.24    68.28   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

С 20 июля откроют движение по тоннелю на Московском шоссе

Как сообщила главный консультант департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области Анна Ситник, с четверга, 20 июля, движение «из города» по Московскому шоссе в районе пересечения с Ракитовском шоссе будет осуществляться по построенному путепроводу.

Движение «в город» на данном участке будет пущено по тоннелю с субботы, 22 июля. При этом для проведения работ будет закрыто движение над путепроводом, в том числе поворот на Волжское шоссе.

Кроме того, с понедельника, 24 июля, будет перекрыт проезд на улицу Бубнова с Московского шоссе. Движение будет осуществляться через дублер. 

Дата: 19 июля 2017 , 21:56
1801
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: архив "СГ"
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
С 20 июля откроют движение по тоннелю на Московском шоссе
19 июля 2017
1801
С 20 июля откроют движение по тоннелю на Московском шоссе
В Самаре пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого
19 июля 2017
153
В Самаре пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого
ООО «Самаратрансстрой» «подсветит» Волжское шоссе за 35 млн рублей
19 июля 2017
154
ООО «Самаратрансстрой» «подсветит» Волжское шоссе за 35 млн рублей
Адвокат и общественник обещали за 13,5 млн рублей подкупить судью Верховного Суда РФ
19 июля 2017
200
Адвокат и общественник обещали за 13,5 млн рублей подкупить судью Верховного Суда РФ
no photo
19 июля 2017
200
За ходом капремонта в Самаре начали следить в режиме онлайн
no photo
19 июля 2017
172
В Кировском районе за два года построят 10 спортплощадок
Готовь шубу летом
19 июля 2017
140
Готовь шубу летом
Жителям Гастелло, Ташкентской и Ново-Садовой вернут горячую воду к пятнице
19 июля 2017
243
Жителям Гастелло, Ташкентской и Ново-Садовой вернут горячую воду к пятнице
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
19 июля 2017
203
Ход конем. Как научить ребенка шахматам, и можно ли заработать на игре
Лента новостей
19 июля 2017 , 21:56
1801
С 20 июля откроют движение по тоннелю на Московском шоссе
Движение будет осуществляться "из города".
19 июля 2017 , 21:00
153
В Самаре пройдет концерт памяти Владимира Высоцкого
Во вторник, 25 июля, в 18:00 в день смерти Владимира Высоцкого в сквере, названном в его честь,...
19 июля 2017 , 20:00
154
ООО «Самаратрансстрой» «подсветит» Волжское шоссе за 35 млн рублей
В Самаре состоялись торги на строительство новой линии наружного освещения на участке...
19 июля 2017 , 19:00
200
Адвокат и общественник обещали за 13,5 млн рублей подкупить судью Верховного Суда РФ
Прокуратура Ленинского района Самары поддержала государственное обвинение по уголовному делу в...
19 июля 2017 , 18:07
200
За ходом капремонта в Самаре начали следить в режиме онлайн
Самарская область стала пилотным регионом, где при проведении капитального ремонта...
19 июля 2017 , 17:59
172
В Кировском районе за два года построят 10 спортплощадок
Пять из них откроют уже осенью текущего года.
19 июля 2017 , 17:22
140
Готовь шубу летом
Наконец-то наступила жаркая летняя пора, которая как нельзя кстати подходит для покупки...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
6732
3
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
28 июня 2017
5362
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
Как ранее  писал  sgpress . ru , 55-летний  генерал-майор полиции...
Шквалистый ветер повалил в Самаре деревья и остановку
5 июля 2017
4497
3
Шквалистый ветер повалил в Самаре деревья и остановку
В среду, 5 июля, во второй половине дня в городе поднялся сильный ветер.
В Самаре на выходных сохранится теплая погода, но снова пройдут дожди, возможен град
30 июня 2017
3377
1
В Самаре на выходных сохранится теплая погода, но снова пройдут дожди, возможен град
В первые дни июля на погоду будут влиять циклонические вихри, которые принесут дожди, грозы и...
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
30 июня 2017
1643
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
Любой может стать автором имени обезьянки из Самарского зоопарка
26 июня 2017
531
1
Любой может стать автором имени обезьянки из Самарского зоопарка
Игрунка обыкновенная приехала из Пензенского зоопарка.
Самарские юниоры «взяли» 4 медали на первенстве России
26 июня 2017
390
Самарские юниоры «взяли» 4 медали на первенстве России
В Саранске состоялось молодежное первенство России по легкой атлетике, в котором принимали...
Фонд капремонта объявил новые аукционы на получение кредитов для обновления фасадов к ЧМ-2018
26 июня 2017
512
Фонд капремонта объявил новые аукционы на получение кредитов для обновления фасадов к ЧМ-2018
Как ранее сообщал sgpress.ru, НО «Региональный оператор Самарской области «Фонд...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.