С 2019 года цифровое телевидение будет доступно всем
Оборудование для обеспечения сигнала уже готово.
С 1 января 2019 года прием основных каналов в цифровом вещании станет возможен по всей России. Для обеспечения сигнала построено порядка 10000 передатчиков и больше 5000 объектов.
Жители Самарского региона уже сегодня могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 основных каналов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».
В четырёх крупных городах области: Самаре, Жигулевске, Сызрани, Чапаевске - цифровое вещание работает также на каналах «СТС», «ТНТ», «РЕН-ТВ», «ТВ-3», «Домашний», «СПАС», «Пятница», «Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ». Но уже к концу года они будут доступны по всей области. В зону охвата бесплатного цифрового телевидения входят и дачные поселки.
Для приема «цифры» на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ-диапазона. Для аналогового телевизора, кроме антенны, нужна специальная приставка. Оборудование можно приобрести в магазинах бытовой техники. Его подключение не требует специальных навыков.
Вопросы о цифровом телевидении можно задать по бесплатному круглосуточному номеру федеральной «горячей линии» РТРС: 8-800-220-20-02.
Подробную информацию о «цифре» можно найти на официальном сайте РТРС.
Телезрители области могут направлять свои вопросы и по электронной почте на адрес центра консультационной поддержки в Самаре: ckp-samara@rtrn.ru.
С 1 января 2019 года прием основных каналов в цифровом вещании станет возможен по всей России. Для обеспечения сигнала построено порядка 10000 передатчиков и больше 5000 объектов.
Жители Самарского региона уже сегодня могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 основных каналов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».
В четырёх крупных городах области: Самаре, Жигулевске, Сызрани, Чапаевске - цифровое вещание работает также на каналах «СТС», «ТНТ», «РЕН-ТВ», «ТВ-3», «Домашний», «СПАС», «Пятница», «Звезда», «Мир» и «Муз-ТВ». Но уже к концу года они будут доступны по всей области. В зону охвата бесплатного цифрового телевидения входят и дачные поселки.
Для приема «цифры» на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ-диапазона. Для аналогового телевизора, кроме антенны, нужна специальная приставка. Оборудование можно приобрести в магазинах бытовой техники. Его подключение не требует специальных навыков.
Вопросы о цифровом телевидении можно задать по бесплатному круглосуточному номеру федеральной «горячей линии» РТРС: 8-800-220-20-02.
Подробную информацию о «цифре» можно найти на официальном сайте РТРС.
Телезрители области могут направлять свои вопросы и по электронной почте на адрес центра консультационной поддержки в Самаре: ckp-samara@rtrn.ru.
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