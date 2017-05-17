Рыжим в Самарском зоопарке будут вручать подарки
Самарский зоопарк приглашает рыжеволосых жителей и гостей нашего города получить памятные сувениры.
В следующую пятницу, 26 мая, в городском зверинце пройдет акция «Солнечный зоопарк» на которой все гости с рыжими волосами или в оранжевой одежде получат приятные презенты на память.
Для блондинов, брюнетов и шатенов подготовлена викторина, где можно будет ответить на каверзные вопросы о млекопитающих, птицах, рыбах, рептилиях и других животных рыжего окраса.
Также в рамках акции можно будет посмотреть разнообразие «рыжих» животных на территории городского зверинца.
В следующую пятницу, 26 мая, в городском зверинце пройдет акция «Солнечный зоопарк» на которой все гости с рыжими волосами или в оранжевой одежде получат приятные презенты на память.
Для блондинов, брюнетов и шатенов подготовлена викторина, где можно будет ответить на каверзные вопросы о млекопитающих, птицах, рыбах, рептилиях и других животных рыжего окраса.
Также в рамках акции можно будет посмотреть разнообразие «рыжих» животных на территории городского зверинца.
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