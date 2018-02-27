Рязанский театр привезет в Самару спектакли по произведениям Чехова и Улицкой
14 и 15 марта в самарском театре «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27) пройдут гастроли Рязанского государственного областного театра для детей и молодежи.
14 марта в 13:00 труппа покажет сказку «Царевна-лягушка» (6+).
14 марта в 18:30 зрители смогут увидеть спектакль «Детство 45-53: а завтра будет счастье» (12+) по одноименному произведению Людмилы Улицкой.
…Одно поколение сменяет другое, и каждое имеет свою собственную физиономию, свои неповторимые черты, особенности. Театр задумал вспомнить о поколении тех, чье детство пришлось на конец войны, послевоенные годы 1945–1953.
15 марта в 18:30 Рязанский театр представит «Провинциальный романс» (12+) по рассказу Чехова «Ионыч».
…Земский врач Дмитрий Ионович Старцев приезжает работать в губернский город С., где вскоре знакомится с Туркиными. Все члены этой радушной семьи славятся своими талантами: остроумный Иван Петрович Туркин ставит любительские спектакли, его жена Вера Иосифовна пишет повести и романы, а дочь Екатерина Ивановна играет на рояле и собирается ехать учиться в консерватории. Семья производит на Старцева самое благоприятное впечатление.
14 марта в 13:00 труппа покажет сказку «Царевна-лягушка» (6+).
14 марта в 18:30 зрители смогут увидеть спектакль «Детство 45-53: а завтра будет счастье» (12+) по одноименному произведению Людмилы Улицкой.
…Одно поколение сменяет другое, и каждое имеет свою собственную физиономию, свои неповторимые черты, особенности. Театр задумал вспомнить о поколении тех, чье детство пришлось на конец войны, послевоенные годы 1945–1953.
15 марта в 18:30 Рязанский театр представит «Провинциальный романс» (12+) по рассказу Чехова «Ионыч».
…Земский врач Дмитрий Ионович Старцев приезжает работать в губернский город С., где вскоре знакомится с Туркиными. Все члены этой радушной семьи славятся своими талантами: остроумный Иван Петрович Туркин ставит любительские спектакли, его жена Вера Иосифовна пишет повести и романы, а дочь Екатерина Ивановна играет на рояле и собирается ехать учиться в консерватории. Семья производит на Старцева самое благоприятное впечатление.
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