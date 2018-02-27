Рязанский театр привезет в Самару спектакли по произведениям Чехова и Улицкой

14 и 15 марта в самарском театре «Камерная сцена» (ул. Некрасовская, 27) пройдут гастроли Рязанского государственного областного театра для детей и молодежи.



14 марта в 13:00 труппа покажет сказку «Царевна-лягушка» (6+).



14 марта в 18:30 зрители смогут увидеть спектакль «Детство 45-53: а завтра будет счастье» (12+) по одноименному произведению Людмилы Улицкой.



…Одно поколение сменяет другое, и каждое имеет свою собственную физиономию, свои неповторимые черты, особенности. Театр задумал вспомнить о поколении тех, чье детство пришлось на конец войны, послевоенные годы 1945–1953.



15 марта в 18:30 Рязанский театр представит «Провинциальный романс» (12+) по рассказу Чехова «Ионыч».



…Земский врач Дмитрий Ионович Старцев приезжает работать в губернский город С., где вскоре знакомится с Туркиными. Все члены этой радушной семьи славятся своими талантами: остроумный Иван Петрович Туркин ставит любительские спектакли, его жена Вера Иосифовна пишет повести и романы, а дочь Екатерина Ивановна играет на рояле и собирается ехать учиться в консерватории. Семья производит на Стар­цева самое благоприятное впечатление.