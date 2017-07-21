Рядом со стадионом «Самара Арена» построят три парковки

В проектной документации указано, что площадь южной парковки составит почти 7,9 га, восточной - 1,2 га и северной - 7,9 га.Подрядчику предстоит подготовить территорию для строительства (снос зеленых насаждений), провести необходимые земляные работы, проложить наружные сети водоснабжения, водоотведения, газо – и теплоснабжения.Начальная цена контракта составляет 113, 7 млн рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета. Аукцион в электронной форме состоится 14 августа. Все необходимые работы должны быть выполнены к 15 декабря этого года.