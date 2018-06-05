Русский китаец проедет на лошади почти 2000 километров, чтобы посмотреть на «Самара Арену»

Примерно через две недели в Самару приедет необычный гость. Китаец с российским паспортом Цзин Ли два месяца назад отправился в конное путешествие по России. Его цель – объехать города, принимающие матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Он уже побывал в Сочи и Ростове. 1 июня путешественник прибыл в Волгоград. Сейчас Цзин Ли взял небольшую паузу, чтобы восстановился его конь. Его приняли в волгоградском конно-спортивном клубе "Застава". Об этом рассказала член КСК Фатима Насуцева. Последние сто километров до Волгограда он шел пешком, чтобы поберечь лошадь.Вообще же, по пути, на отдых Цзин Ли останавливается и ночует в полях.К концу этой недели Цзин Ли планирует выехать из Волгорада в сторону Самары. На то, чтобы преодолеть 800 километров, у него уйдет около недели. В нашем городе он собирается доехать до стадиона «Самара Арена» и сфотографироваться на его фоне.55-летний китаец уже давно живет в России и хорошо владеет русским языком. Он работает в Москве библиотекарем и преподает китайский. Ранее Цзин Ли уже совершал подобное конное путешествие. Оно было посвящено Олимпиаде в Пекине и длилось около двух лет. Свой нынешний «заезд» путешественник планирует завершить осенью этого года.