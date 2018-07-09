Русский китаец приехал в Самару на лошади, преодолев почти 2000 километров
Цзин Ли хочет посмотреть на «Самара Арену».
Китаец с российским паспортом Цзин Ли три месяца назад отправился в конное путешествие по России. Его цель – объехать города, принимающие матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Он уже побывал в Сочи, Ростове, Волгограде, Саратове. По пути Цзин Ли останавливается на отдых и ночует в полях.
В воскресенье, 8 июля, он прибыл в Самару. В нашем городе он собирается доехать до стадиона «Самара Арена» и сфотографироваться на его фоне.
55-летний китаец уже давно живет в России и хорошо владеет русским языком. Он работает в Москве библиотекарем и преподает китайский. Ранее Цзин Ли уже совершал подобное конное путешествие. Оно было посвящено Олимпиаде в Пекине и длилось около двух лет. Свой нынешний «заезд» путешественник планирует завершить осенью этого года.
Китаец с российским паспортом Цзин Ли три месяца назад отправился в конное путешествие по России. Его цель – объехать города, принимающие матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Он уже побывал в Сочи, Ростове, Волгограде, Саратове. По пути Цзин Ли останавливается на отдых и ночует в полях.
В воскресенье, 8 июля, он прибыл в Самару. В нашем городе он собирается доехать до стадиона «Самара Арена» и сфотографироваться на его фоне.
55-летний китаец уже давно живет в России и хорошо владеет русским языком. Он работает в Москве библиотекарем и преподает китайский. Ранее Цзин Ли уже совершал подобное конное путешествие. Оно было посвящено Олимпиаде в Пекине и длилось около двух лет. Свой нынешний «заезд» путешественник планирует завершить осенью этого года.
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