Русский китаец приехал в Самару на лошади, преодолев почти 2000 километров

Цзин Ли хочет посмотреть на «Самара Арену».



Китаец с российским паспортом Цзин Ли три месяца назад отправился в конное путешествие по России. Его цель – объехать города, принимающие матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Он уже побывал в Сочи, Ростове, Волгограде, Саратове. По пути Цзин Ли останавливается на отдых и ночует в полях.



В воскресенье, 8 июля, он прибыл в Самару. В нашем городе он собирается доехать до стадиона «Самара Арена» и сфотографироваться на его фоне.



55-летний китаец уже давно живет в России и хорошо владеет русским языком. Он работает в Москве библиотекарем и преподает китайский. Ранее Цзин Ли уже совершал подобное конное путешествие. Оно было посвящено Олимпиаде в Пекине и длилось около двух лет. Свой нынешний «заезд» путешественник планирует завершить осенью этого года.