Руководство «Крыльев» проведет переговоры о заключении новых контрактов с некоторыми из игроков

Как сообщает пресс-служба «Крыльев Советов», после двухнедельной паузы команда снова соберется в Самаре 8 июня и начнет подготовку к новому сезону в ФНЛ, который стартует 8 июля.Трудовые соглашения с "Крыльями Советов" закончились у Александра Зуева, Жозе Надсона, Виталия Шильникова, Сергея Ткачева, Сандро Цвейбы, Джанни Бруно, Берата Садика, Ивана Таранова, Георгия Зотова, Евгения Конюхова, Артема Громова, Александра Глеба, Кристиана Паскуато.Клуб планирует провести переговоры с некоторыми из футболистов. При этом предпочтение будет отдаваться игрокам с российским паспортом. Ведь по регламенту ФНЛ на поле в составе одной команды могут выходить не более трех легионеров.