Руководители муниципальных предприятий и департаментов мэрии Самары 9 мая отдыхать не будут

По традиции пройдет возложение цветов на площади Славы. В понедельник, 8 мая, на площади Куйбышева выступит хор Турецкого.Во вторник, 9 мая, на главной площади города пройдет Парад Победы. Он начнется в 10.00. Помимо парада зрители смогут увидеть показательные выступления военно-патриотических клубов. С 12.00 до 16.00 здесь же будет проходить выставка военной техники. В 18.00 начнется праздничный концерт, а в 22.00 прогремит салют.Большинство самарцев будут отдыхать с 6 по 9 мая. Руководителей департаментов, администраций районов и муниципальных предприятий обязали в праздничные дни находиться на своих рабочих местах, чтобы оперативно реагировать на возникающие нештатные ситуации.