Руководитель самарского РЭО: "При оформлении через сайт госуслуг госпошлина будет ниже на 30%"

Об этом рассказал начальник РЭО ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре майор полиции Владимир Михайлов.- Механизм получения водительских удостоверений и регистрации транспортных средств не изменился, но через портал «Госуслуги» это стало возможным в разы быстрее и проще, - отметил Владимир Михайлов.При подаче электронного заявления на портале gosuslugi.ru уже на следующий день гражданин может получить услугу, приехав в самарское РЭО, которое находится на улице Республиканской,106, в назначенное время. Ожидание в очереди для замены и получения водительского удостоверения не превышает 15 минут. Для регистрации транспортного средства максимальное время ожидания – не более одного часа.- Мы призываем всех автолюбителей пользоваться порталом "Госуслуги", потому что это очень удобно: не надо стоять в очереди. Плюс человек получает 30% скидки на оплату госпошлины, что также является немаловажным фактом, - говорит начальник РЭО.Так, например, размер пошлины за выдачу водительского удостоверения будет составлять 1400 рублей вместо 2000 рублей.