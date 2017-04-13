Руководитель самарского РЭО: "При оформлении через сайт госуслуг госпошлина будет ниже на 30%"
За три месяца 2017 года около 43% водителей поменяли права, воспользовавшись порталом госуслуг.
Об этом рассказал начальник РЭО ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре майор полиции Владимир Михайлов.
- Механизм получения водительских удостоверений и регистрации транспортных средств не изменился, но через портал «Госуслуги» это стало возможным в разы быстрее и проще, - отметил Владимир Михайлов.
При подаче электронного заявления на портале gosuslugi.ru уже на следующий день гражданин может получить услугу, приехав в самарское РЭО, которое находится на улице Республиканской,106, в назначенное время. Ожидание в очереди для замены и получения водительского удостоверения не превышает 15 минут. Для регистрации транспортного средства максимальное время ожидания – не более одного часа.
- Мы призываем всех автолюбителей пользоваться порталом "Госуслуги", потому что это очень удобно: не надо стоять в очереди. Плюс человек получает 30% скидки на оплату госпошлины, что также является немаловажным фактом, - говорит начальник РЭО.
Так, например, размер пошлины за выдачу водительского удостоверения будет составлять 1400 рублей вместо 2000 рублей.
Об этом рассказал начальник РЭО ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре майор полиции Владимир Михайлов.
- Механизм получения водительских удостоверений и регистрации транспортных средств не изменился, но через портал «Госуслуги» это стало возможным в разы быстрее и проще, - отметил Владимир Михайлов.
При подаче электронного заявления на портале gosuslugi.ru уже на следующий день гражданин может получить услугу, приехав в самарское РЭО, которое находится на улице Республиканской,106, в назначенное время. Ожидание в очереди для замены и получения водительского удостоверения не превышает 15 минут. Для регистрации транспортного средства максимальное время ожидания – не более одного часа.
- Мы призываем всех автолюбителей пользоваться порталом "Госуслуги", потому что это очень удобно: не надо стоять в очереди. Плюс человек получает 30% скидки на оплату госпошлины, что также является немаловажным фактом, - говорит начальник РЭО.
Так, например, размер пошлины за выдачу водительского удостоверения будет составлять 1400 рублей вместо 2000 рублей.
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