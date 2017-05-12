Ручные радары в Самарской области будут использовать только на аварийных участках трасс

Напомним, сотрудники Госавтоинспекции не использовали ручные радары с июля 2016 года. С апреля инспекторы ДПС вновь получают для несения службы более 20-ти устройств «Бинар». Об этом сообщил сегодня 12 мая на брифинге заместитель начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Игорь Бобров.Прежде всего ручные радары модернизировали, чтобы убрать коррупционную составляющую. Раньше инспекторы могли самостоятельно удалять отснятые кадры в том числе по чьим-то просьбам. Теперь прибор запрограммирован так, что стереть материалы о нарушениях невозможно.«Бинар» фиксирует нарушение с двух камер. Первая снимает общий план, вторая читает конкретно номер автомобиля, превысившего скорость. Сотрудник ГИБДД обязательно останавливает «гонщика», демонстрирует показания прибора и выносит постановление о наложении штрафа. Затем снимки «Бинара» распечатывают на бумажном носителе и прикладывают как доказательство к постановлению.Игорь Бобров добавил, что у «Бинара» есть незначительная погрешность измерения - 2-3 км/ч, и инспекторы имеют ее в виду, работая с нарушителями.Ручные радары используют только на аварийных участках трассы М-5, дорог «Самара-Бугуруслан», «Самара-Волгоград», «Обход Самары».