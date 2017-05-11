Рост продаж АвтоВАЗа с начала года составил 7,7%

По его словам, АвтоВАЗ начал расти продажами с августа 2016 года.- За четыре месяца этого года рост составил 7,7% И сейчас он продолжается. Мы подсчитали, что по сравнению с прошлым годом продажи увеличатся на 10%. Задача для завода сейчас - выйти на миллион автомобилей в год, - сообщил глава региона.Добавим, по данным компании, за первые три месяца года АвтоВАЗ реализовал 61447 автомобилей Lada, что на 8% больше аналогичного периода 2016 года. Три модели Lada входят в TOП-10 самых продаваемых автомобилей на российском рынке: Lada Granta (второе место), Lada Vesta (третье), Lada XRAY (девятое).