Россия обыгрывает Египет, а Фанфест в Самаре ставит рекорд

Во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге состоялся матч Чемпионата мира по футболу. Сборная России играла против Египта. Матч завершился победой нашей команды - 3:1. Посмотреть игру на Фестиваль болельщиков FIFA на площади Куйбышева пришли 20 тысяч зрителей, среди которых были не только жители нашего и других городов России, но и иностранные фанаты.Так много болельщиков в Фанзону на площади Куйбышева еще не приходило.