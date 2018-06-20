Россия обыгрывает Египет, а Фанфест в Самаре ставит рекорд
Посмотреть игру на площадь Куйбышева пришли 20 тысяч человек.
Во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге состоялся матч Чемпионата мира по футболу. Сборная России играла против Египта. Матч завершился победой нашей команды - 3:1. Посмотреть игру на Фестиваль болельщиков FIFA на площади Куйбышева пришли 20 тысяч зрителей, среди которых были не только жители нашего и других городов России, но и иностранные фанаты.
Так много болельщиков в Фанзону на площади Куйбышева еще не приходило.
Во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге состоялся матч Чемпионата мира по футболу. Сборная России играла против Египта. Матч завершился победой нашей команды - 3:1. Посмотреть игру на Фестиваль болельщиков FIFA на площади Куйбышева пришли 20 тысяч зрителей, среди которых были не только жители нашего и других городов России, но и иностранные фанаты.
Так много болельщиков в Фанзону на площади Куйбышева еще не приходило.
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