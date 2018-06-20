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Россия обыгрывает Египет, а Фанфест в Самаре ставит рекорд

Посмотреть игру на площадь Куйбышева пришли 20 тысяч человек.

Во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге состоялся матч Чемпионата мира по футболу. Сборная России играла против Египта. Матч завершился победой нашей команды - 3:1. Посмотреть игру на Фестиваль болельщиков FIFA на площади Куйбышева пришли 20 тысяч зрителей, среди которых были не только жители нашего и других городов России, но и иностранные фанаты.

Так много болельщиков в Фанзону на площади Куйбышева еще не приходило.   
Дата: 20 июня 2018 , 00:25
559
Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: vk.com/sam2018
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