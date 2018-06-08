Российские болельщики купили почти 900 тысяч билетов на матчи ЧМ-2018
Всего со старта продаж в сентябре прошлого года уже распределено 2,4 млн билетов.
По сообщению пресс-службы FIFA, большая часть билетов - 871 тысяча -достались российским любителям футбола. За ними идут болельщики из США (88,8 тысячи билетов), Бразилии (72,5 тысячи билетов), Германии (65,2 тысячи билетов), Мексики (60,3 тысячи билетов). Эти цифры не окончательные.
С 23:00 пятницы, 8 июня, более 100 тысяч дополнительных билетов, ранее зарезервированных для различных клиентских групп FIFA, будут доступны для приобретения на FIFA.com/bilet.
Покупать билеты рекомендуется сразу после того как они поступят в продажу. Уточнить наличие билетов можно на FIFA.com/bilet, основываясь на цветовых индикаторах (красный, желтый, зеленый), показывающих доступность билетов в данный момент времени. Также будут доступны билеты на места с ограниченным обзором. Данные билеты будут доступны исключительно для резидентов РФ по специальной цене – 50% от цены билета 4-й категории на соответствующий матч.
Такие места будут иметь частично ограниченный обзор поля (до 50%) и могут располагаться в любом секторе стадиона. Кроме того, билеты на такие места не подлежат обмену на другие билеты.
По сообщению пресс-службы FIFA, большая часть билетов - 871 тысяча -достались российским любителям футбола. За ними идут болельщики из США (88,8 тысячи билетов), Бразилии (72,5 тысячи билетов), Германии (65,2 тысячи билетов), Мексики (60,3 тысячи билетов). Эти цифры не окончательные.
С 23:00 пятницы, 8 июня, более 100 тысяч дополнительных билетов, ранее зарезервированных для различных клиентских групп FIFA, будут доступны для приобретения на FIFA.com/bilet.
Покупать билеты рекомендуется сразу после того как они поступят в продажу. Уточнить наличие билетов можно на FIFA.com/bilet, основываясь на цветовых индикаторах (красный, желтый, зеленый), показывающих доступность билетов в данный момент времени. Также будут доступны билеты на места с ограниченным обзором. Данные билеты будут доступны исключительно для резидентов РФ по специальной цене – 50% от цены билета 4-й категории на соответствующий матч.
Такие места будут иметь частично ограниченный обзор поля (до 50%) и могут располагаться в любом секторе стадиона. Кроме того, билеты на такие места не подлежат обмену на другие билеты.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
7 июня 2018
242
7 июня 2018
213
7 июня 2018
566
7 июня 2018 , 21:15
369
Всего с о старта продаж в сентябре прошлого года уже распределено 2,4 млн билетов.
7 июня 2018 , 17:47
257
С 7 сентября по 22 сентября 2018 года Новокуйбышевск станет участником регионального проекта...
7 июня 2018 , 17:40
242
Также изменят маршрут автобусы №№ 61, 247, 261, 11.
7 июня 2018 , 16:38
213
Молодежный форум «iВолга-2018» пройдет с 26 июля по 4 августа.
7 июня 2018 , 15:40
304
В среду, 6 июня, прошло первое заседание рабочей группы по вопросу предполагаемой многоэтажной...
7 июня 2018 , 14:46
370
Во время ЧМ-2018 Курумоч обслужит 300 допрейсов.
7 июня 2018 , 13:56
309
Это связано со строительством инженерных сетей.
7 июня 2018 , 12:37
219
Церемония прошла в среду, 6 июня, в Нижнем Новгороде. Полномочный представитель президента РФ в...
7 июня 2018 , 12:35
332
В филиале ПАО «ФСК ЕЭС»- МЭС Волги прошел День открытых дверей для детей...
7 июня 2018 , 12:11
266
В Самару привезли грунт со стадиона города Монтевидео.
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2 июня 2018
6966
6
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
16 мая 2018
5249
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
11 мая 2018
4054
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
28 мая 2018
2372
3
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области подготовило проект...
27 мая 2018
2269
1
Он состоялся в воскресенье, 27 мая, в Струковском саду, отремонтированном по президентскому...
10 мая 2018
392
Их вызвали в молодежную сборную России.
10 мая 2018
639
Работы по подготовке города к встрече гостей Чемпионата мира по футболу находятся в завершающей...
10 мая 2018
517
Сейчас температура воздуха понизилась под влиянием гребня антициклона, сформировавшегося над...
10 мая 2018
469
В этом году запланировано обработать площадь в 192,59 га.
10 мая 2018
888
В среду, 9 мая, заработали 11 каскадных и два сухих фонтана, без открытого бассейна.