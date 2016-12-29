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Роскачество выяснило, какая лососевая икра российских производителей является качественной

Рыбная икра - один из гастрономических атрибутов новогодних праздников, продукт «статусный».

Она, если угодно, как звезда на елке - делает вид накрытого стола завершенным. Сегодня мы расскажем о том, какие выводы сделали специалисты автономной некоммерческой организации «Российская система качества», исследовав икру лососевых рыб от отечественных производителей. Специалисты проверяли качество и безопасность 23 образцов. Полный текст размещен на портале http:// roskachestvo.gov.ru.

Деликатес должен иметь насыщенный цвет, тонкий запах, четкую зернистую структуру и не быть водянистым. Жидкость, которая содержится в банке икры, на профессиональном языке называется «джус». Он образуется после разрушения икринок и вызван нарушениями в технологическом процессе. Купив банку икры весом 200 граммов, можно получить почти пятую часть ненужного потребителю джуса. Содержание этого сока ГОСТом не регулируется. Требования к этой характеристике впервые заложены в стандарт «Российской системы качества». Он допускает содержание джуса не более 5% от общей массы продукта. Этому параметру отвечали девять образцов.

Содержимое каждой банки изучили на предмет содержания антибиотиков. Некоторые производители используют их для усиления свойств консервантов, увеличения срока годности. Этих веществ не было обнаружено. Согласно требованиям повышенного стандарта Роскачества каждый образец был дополнительно исследован на наличие препарата уротропина. Его применяли как консервант до 2009 года, после чего это потенциально опасное вещество запретили для использования в пищевой промышленности. Ни в одном из образцов его следов также не обнаружено.

Рыба и икра с точки зрения микробиологии являются достаточно опасными продуктами. Неправильная переработка или хранение могут способствовать развитию патогенных бактерий, потенциально опасных для здоровья человека. Исследование показало, что в 12 банках зафиксировано повышенное содержание микроорганизмов, эта продукция не смогла уложиться в обязательные требования единых санитарных правил Таможенного союза.

В итоге «Товарами со знаком качества», соответствующими повышенным стандартам, названа продукция под марками «Обкомовская», «Русское море» (стеклянная банка) и «Тунайча».

В категорию «Качественный товар» попали: «Каждый день», «Красное золото», «Островная», «Русский рыбный мир» (два образца - в металлической и стеклянной таре), «Тунгутун», Fine life.

А к «Товарам с нарушениями» специалисты Роскачества отнесли 13 образцов. В этом списке оказались:
- «Камчатское море» (содержание консерванта выше нормы),
- «Купец» (повышенное содержание микроорганизмов и дрожжей),
- «Меридиан» (много микроорганизмов, обнаружена кишечная палочка),
- «Морская планета» (много микроорганизмов, кишечная палочка),
- «Очень» (много микроорганизмов, кишечная палочка, много джуса),
- «Путина» (много микроорганизмов, много джуса),
- «РИК» (кишечная палочка, много джуса),
- «Русское море» (жестяная банка, много микроорганизмов, много джуса),
- «Сделано в море» (много микроорганизмов),
- «Тесей» (много микроорганизмов и дрожжей),
- «Пеккони» (много микроорганизмов, много джуса),
- «2 капитана» (много микроорганизмов, обнаружены кишечная палочка и золотистый стафилококк),
- ARO (много микроорганизмов, много джуса).
Дата: 29 декабря 2016 , 14:45
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Автор текста: Игорь Озеров
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