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Росавтодор одобрил проект самарской магистрали «Центральная»

В пятницу, 22 сентября, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин представил на заседании научно-технического совета Федерального дорожного агентства проект строительства проспекта Карла Маркса в Самаре.

Проект получил одобрение научно-технического совета Росавтодора, и рекомендован для дальнейшей проработки.

Протяженность дороги от Ракитовского шоссе до Обводной дороги составит 14 километров. Проект предполагает реконструкцию участка автомагистрали «Центральная» Волжского района и строительство дороги по проспекту Карла Маркса.

Ранее глава региона Николай Меркушкин озвучил планы по строительству магистрали с выходом на Самарское Заречье и к Фрунзенскому мосту. 
Дата: 22 сентября 2017 , 17:41
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: архив "СГ"
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