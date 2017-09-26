Росавтодор одобрил проект самарской магистрали «Центральная»
В пятницу, 22 сентября, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин представил на заседании научно-технического совета Федерального дорожного агентства проект строительства проспекта Карла Маркса в Самаре.
Проект получил одобрение научно-технического совета Росавтодора, и рекомендован для дальнейшей проработки.
Протяженность дороги от Ракитовского шоссе до Обводной дороги составит 14 километров. Проект предполагает реконструкцию участка автомагистрали «Центральная» Волжского района и строительство дороги по проспекту Карла Маркса.
Ранее глава региона Николай Меркушкин озвучил планы по строительству магистрали с выходом на Самарское Заречье и к Фрунзенскому мосту.
Проект получил одобрение научно-технического совета Росавтодора, и рекомендован для дальнейшей проработки.
Протяженность дороги от Ракитовского шоссе до Обводной дороги составит 14 километров. Проект предполагает реконструкцию участка автомагистрали «Центральная» Волжского района и строительство дороги по проспекту Карла Маркса.
Ранее глава региона Николай Меркушкин озвучил планы по строительству магистрали с выходом на Самарское Заречье и к Фрунзенскому мосту.
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