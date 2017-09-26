Росавтодор одобрил проект самарской магистрали «Центральная»

В пятницу, 22 сентября, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин представил на заседании научно-технического совета Федерального дорожного агентства проект строительства проспекта Карла Маркса в Самаре.



Проект получил одобрение научно-технического совета Росавтодора, и рекомендован для дальнейшей проработки.



Протяженность дороги от Ракитовского шоссе до Обводной дороги составит 14 километров. Проект предполагает реконструкцию участка автомагистрали «Центральная» Волжского района и строительство дороги по проспекту Карла Маркса.



Ранее глава региона Николай Меркушкин озвучил планы по строительству магистрали с выходом на Самарское Заречье и к Фрунзенскому мосту.