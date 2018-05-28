Рок, КВН и ретро-автомобили над Волгой
В воскресенье, 27 мая, в Струковского саду отметили его открытие.
Началось все с фестиваля прессы. После этого, днем, жителей и гостей города развлекали трио «Джаз-Вояж» и молодежные рок-группы Большая концертная программа в Струковском саду началась в 18:00. Ее открыл у стелы Максиму Горькому самарский муниципальный концертный духовой оркестр под руководством заслуженного артиста Самарской области, художественного руководителя и главного дирижёра Марка Когана. Первым номером программы коллектива стал знаменитый вальс «На сопках Маньчжурии». Как рассказал ведущий, легендарное произведение Ильи Шатрова впервые исполнялось 110 лет назад именно в Струковском саду.
Здесь же в парке развернулась экспозиция, посвященная историческому событию. В концерте участвовали ребята из танцевального движения "Империя", известные шлягеры дореволюционных лет исполнил заслуженный артист Республики Ингушетия Михаил Морозов.
В 19:00 на обновленной летней эстраде начался концерт «Песни над Волгой». Здесь хедлайнерами программы стали - народный артист России Марк Левянт, народная артистка России Юлия Денисова, экс-солисты ВИА «Синяя птица» - Евгений Воинов и Александр Дроздов, театр народной песни «Добро» и другие известные исполнители.
В это же время на обновленной сцене со стороны Вилоновской проходила молодежная программа. Зрителей здесь ждали зажигательные танцы, увлекательные конкурсы и музыкальные номера. В завершение вечера перед гостями праздника выступили участники Самарской лиги КВН – команды самарских вузов. «Волжане» СамГТУ, участники Премьер-Лиги, представили свою новую программу, которую ребята готовят для выступления в Москве в июне этого года.
Также гости праздника посмотрели выставку ретро-автомобилей, поиграли в шахматы, посетили литературную площадку, книжную выставку о городе. Творческую программу разбавляли яркие театральные перфомансы.
Началось все с фестиваля прессы. После этого, днем, жителей и гостей города развлекали трио «Джаз-Вояж» и молодежные рок-группы Большая концертная программа в Струковском саду началась в 18:00. Ее открыл у стелы Максиму Горькому самарский муниципальный концертный духовой оркестр под руководством заслуженного артиста Самарской области, художественного руководителя и главного дирижёра Марка Когана. Первым номером программы коллектива стал знаменитый вальс «На сопках Маньчжурии». Как рассказал ведущий, легендарное произведение Ильи Шатрова впервые исполнялось 110 лет назад именно в Струковском саду.
Здесь же в парке развернулась экспозиция, посвященная историческому событию. В концерте участвовали ребята из танцевального движения "Империя", известные шлягеры дореволюционных лет исполнил заслуженный артист Республики Ингушетия Михаил Морозов.
В 19:00 на обновленной летней эстраде начался концерт «Песни над Волгой». Здесь хедлайнерами программы стали - народный артист России Марк Левянт, народная артистка России Юлия Денисова, экс-солисты ВИА «Синяя птица» - Евгений Воинов и Александр Дроздов, театр народной песни «Добро» и другие известные исполнители.
В это же время на обновленной сцене со стороны Вилоновской проходила молодежная программа. Зрителей здесь ждали зажигательные танцы, увлекательные конкурсы и музыкальные номера. В завершение вечера перед гостями праздника выступили участники Самарской лиги КВН – команды самарских вузов. «Волжане» СамГТУ, участники Премьер-Лиги, представили свою новую программу, которую ребята готовят для выступления в Москве в июне этого года.
Также гости праздника посмотрели выставку ретро-автомобилей, поиграли в шахматы, посетили литературную площадку, книжную выставку о городе. Творческую программу разбавляли яркие театральные перфомансы.
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