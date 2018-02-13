Родственникам погибших в авиакатастрофе самолета АН-148 будет выплачен миллион рублей
Напомним, воздушное судно разбилось в Подмосковье после вылета из аэропорта "Домодедово" в Орск. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
В понедельник, 11 февраля, полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич прибыл на место крушения самолета АН-148. Он выразил соболезнования всем родным и близким погибших. Также Михаил Бабич рассказал, какая помощь будет оказана родственникам погибших в авиакатастрофе.
- Хотел бы выразить слова глубокого соболезнования родным и близким погибших людей. Списки сейчас уточняются, но уже известно, что большинство погибших - жители Оренбургской области. Мы сделаем все, чтобы в максимально короткие сроки провести поиски и решить все вопросы с родными и близкими погибших людей, - сообщил Михаил Бабич. - Сейчас в Орске работает губернатор Оренбургской области Юрий Берг. На месте развернут оперативный штаб, работают следственные органы, все оперативные службы, министерство РФ по чрезвычайным ситуациям. Идет работа с родственниками погибших, готовятся все необходимые процедуры для проведения экспертиз. Их решено провести на месте. Для организации работ борт МЧС со специалистами завтра прибудет в Орск.
Также решением губернатора Оренбургской области за каждого погибшего к страховке, которая платится в соответствии с федеральным законодательством, дополнительно будет выплачен миллион рублей. Проведут все необходимые действия для психологической реабилитации людей.
Заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Алексей Миронов вошел в состав правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148. Распоряжение о ее создании подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
В понедельник, 11 февраля, полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич прибыл на место крушения самолета АН-148. Он выразил соболезнования всем родным и близким погибших. Также Михаил Бабич рассказал, какая помощь будет оказана родственникам погибших в авиакатастрофе.
- Хотел бы выразить слова глубокого соболезнования родным и близким погибших людей. Списки сейчас уточняются, но уже известно, что большинство погибших - жители Оренбургской области. Мы сделаем все, чтобы в максимально короткие сроки провести поиски и решить все вопросы с родными и близкими погибших людей, - сообщил Михаил Бабич. - Сейчас в Орске работает губернатор Оренбургской области Юрий Берг. На месте развернут оперативный штаб, работают следственные органы, все оперативные службы, министерство РФ по чрезвычайным ситуациям. Идет работа с родственниками погибших, готовятся все необходимые процедуры для проведения экспертиз. Их решено провести на месте. Для организации работ борт МЧС со специалистами завтра прибудет в Орск.
Также решением губернатора Оренбургской области за каждого погибшего к страховке, которая платится в соответствии с федеральным законодательством, дополнительно будет выплачен миллион рублей. Проведут все необходимые действия для психологической реабилитации людей.
Заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Алексей Миронов вошел в состав правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения Ан-148. Распоряжение о ее создании подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
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