Роботы, конструкторы и планшеты. В Самаре подвели итоги «Елки желаний»

По сообщению пресс-службы администрации Самары, за время акции свои пожелания написали 629 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году мечты детей исполнили более 6 тысячи горожан, среди которых коллективы учреждений, студенты, спортсмены, школьники, пенсионеры.По словам организаторов, самыми популярными новогодними желаниями детей стали машины, самолеты и роботы. На втором месте оказались лидеры прошлого года - куклы, коляски, кроватки. На третьем месте оказались планшеты, телефоны, электронные книги, фотоаппараты. Как и в прежние годы, востребованными у юных самарцев остаются спортивные принадлежности (лыжи, ролики, коньки и т.д.), а также конструкторы, настольные, развивающие и музыкальные игрушки.