Робот-хоккеист и фрагмент «Самара Арены». Завершился Поволжский робототехнический фестиваль

Ребята всех возрастов представили инженерные проекты, объединенные темой «Командные виды спорта».- Фестиваль задуман для того, чтобы дети, школьники и студенты могли проявить себя в программировании, конструировании, решении разнообразных инженерных задач, - рассказала одна из организаторов «Мехатроника», директор ООО «Исследователь» Вера Панова. - Нашим участникам от четырех с половиной до 22 лет. На фестивале ребята развивают логическое мышление и креативность, учатся друг у друга, заводят новых друзей. Мы надеемся, что многие из них выберут в перспективе специальности, связанные с современными технологиями.Директор института дополнительного образования СамГТУ Вера Живаева не скрывает, что на «Мехатронике» планируют в том числе завлекать в стены вуза талантливых абитуриентов.- Мероприятие организовано при поддержке министерства образования и науки Самарской области. Фестиваль призван повысить популярность научно-технического творчества по направлению «Мехатроника и робототехника» среди молодежи. Но главная цель - поиск и поддержка одаренных ребят, - отметила она.Самые младшие участники «Мехатроника» на фестивале соревновались в номинации «Муравьишка». Воспитанники дошкольных учреждений образования со всего региона представили свои практические задумки в области инженерной мысли. Например, команда «Юные спортсмены» из детского сада «Аленушка» города Жигулевска построила робота-хоккеиста из любимого конструктора. Оснащенный датчиком движения механический игрок лихо забивает шайбу с помощью клюшки.- Собрать робохоккеиста нам помогла воспитательница, - пояснила представительница «Юных спортсменов» Катя Доронина. - Вместе мы добились того, чтобы он научился выполнять простые манипуляции. Я считаю, что хоккей - очень красивый вид спорта. Обязательно буду болеть за нашу сборную!Кроме робота-хоккеиста в номинации «Муравьишка» сконструированы тренировочная установка для пловцов, фрагмент стадиона «Самара Арена» и другие любопытные вещи. Представители вуза высоко оценили проекты малышей до семи лет.- В связи с проведением мирового футбольного первенства в нашем городе мы предложили ребятам пофантазировать на тему спорта. В каждой разработке есть своя идея, своя «изюминка». Везде присутствует начальное программирование. Это очень существенно, поскольку ребенок пяти лет в детском саду способен заниматься этим направлением не больше десяти минут в день, - говорит директор центра образовательных проектов СамГТУ Лариса Климина.По словам жюри фестиваля, проекты в возрастной категории от семи до 18 лет в целом отвечали научно-технической направленности. Для участников были подобраны уникальные задания, чтобы было над чем поломать голову.- Мы сделали робота, который должен быстро ездить по определенной траектории. Программировать установку можно только на месте, поскольку решение задачи зависит от угла наклона пола, освещения и других деталей, - рассказал представитель команды «Разрушители», ученик Самарского лицея информационных технологий Михаил Гудков.Все участники «Мехатроника» награждены грамотами и дипломами. По словам организаторов, они постарались сделать мероприятие большой образовательной площадкой с минимальным соревновательным элементом. - Главное не победа, главное участие. Надеюсь, «Мехатроник» станет доброй традицией на ближайшее десятилетие, - подытожила директор ООО «Исследователь» Вера Панова.