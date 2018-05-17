Робот-хоккеист и фрагмент «Самара Арены». Завершился Поволжский робототехнический фестиваль
В Самаре проведен I Поволжский открытый робототехнический фестиваль «Мехатроник». В государственном техническом университете собрались полторы сотни участников.
Ребята всех возрастов представили инженерные проекты, объединенные темой «Командные виды спорта».
- Фестиваль задуман для того, чтобы дети, школьники и студенты могли проявить себя в программировании, конструировании, решении разнообразных инженерных задач, - рассказала одна из организаторов «Мехатроника», директор ООО «Исследователь» Вера Панова. - Нашим участникам от четырех с половиной до 22 лет. На фестивале ребята развивают логическое мышление и креативность, учатся друг у друга, заводят новых друзей. Мы надеемся, что многие из них выберут в перспективе специальности, связанные с современными технологиями.
Директор института дополнительного образования СамГТУ Вера Живаева не скрывает, что на «Мехатронике» планируют в том числе завлекать в стены вуза талантливых абитуриентов.
- Мероприятие организовано при поддержке министерства образования и науки Самарской области. Фестиваль призван повысить популярность научно-технического творчества по направлению «Мехатроника и робототехника» среди молодежи. Но главная цель - поиск и поддержка одаренных ребят, - отметила она.
Самые младшие участники «Мехатроника» на фестивале соревновались в номинации «Муравьишка». Воспитанники дошкольных учреждений образования со всего региона представили свои практические задумки в области инженерной мысли. Например, команда «Юные спортсмены» из детского сада «Аленушка» города Жигулевска построила робота-хоккеиста из любимого конструктора. Оснащенный датчиком движения механический игрок лихо забивает шайбу с помощью клюшки.
- Собрать робохоккеиста нам помогла воспитательница, - пояснила представительница «Юных спортсменов» Катя Доронина. - Вместе мы добились того, чтобы он научился выполнять простые манипуляции. Я считаю, что хоккей - очень красивый вид спорта. Обязательно буду болеть за нашу сборную!
Кроме робота-хоккеиста в номинации «Муравьишка» сконструированы тренировочная установка для пловцов, фрагмент стадиона «Самара Арена» и другие любопытные вещи. Представители вуза высоко оценили проекты малышей до семи лет.
- В связи с проведением мирового футбольного первенства в нашем городе мы предложили ребятам пофантазировать на тему спорта. В каждой разработке есть своя идея, своя «изюминка». Везде присутствует начальное программирование. Это очень существенно, поскольку ребенок пяти лет в детском саду способен заниматься этим направлением не больше десяти минут в день, - говорит директор центра образовательных проектов СамГТУ Лариса Климина.
По словам жюри фестиваля, проекты в возрастной категории от семи до 18 лет в целом отвечали научно-технической направленности. Для участников были подобраны уникальные задания, чтобы было над чем поломать голову.
- Мы сделали робота, который должен быстро ездить по определенной траектории. Программировать установку можно только на месте, поскольку решение задачи зависит от угла наклона пола, освещения и других деталей, - рассказал представитель команды «Разрушители», ученик Самарского лицея информационных технологий Михаил Гудков.
Все участники «Мехатроника» награждены грамотами и дипломами. По словам организаторов, они постарались сделать мероприятие большой образовательной площадкой с минимальным соревновательным элементом. - Главное не победа, главное участие. Надеюсь, «Мехатроник» станет доброй традицией на ближайшее десятилетие, - подытожила директор ООО «Исследователь» Вера Панова.
Ребята всех возрастов представили инженерные проекты, объединенные темой «Командные виды спорта».
- Фестиваль задуман для того, чтобы дети, школьники и студенты могли проявить себя в программировании, конструировании, решении разнообразных инженерных задач, - рассказала одна из организаторов «Мехатроника», директор ООО «Исследователь» Вера Панова. - Нашим участникам от четырех с половиной до 22 лет. На фестивале ребята развивают логическое мышление и креативность, учатся друг у друга, заводят новых друзей. Мы надеемся, что многие из них выберут в перспективе специальности, связанные с современными технологиями.
Директор института дополнительного образования СамГТУ Вера Живаева не скрывает, что на «Мехатронике» планируют в том числе завлекать в стены вуза талантливых абитуриентов.
- Мероприятие организовано при поддержке министерства образования и науки Самарской области. Фестиваль призван повысить популярность научно-технического творчества по направлению «Мехатроника и робототехника» среди молодежи. Но главная цель - поиск и поддержка одаренных ребят, - отметила она.
Самые младшие участники «Мехатроника» на фестивале соревновались в номинации «Муравьишка». Воспитанники дошкольных учреждений образования со всего региона представили свои практические задумки в области инженерной мысли. Например, команда «Юные спортсмены» из детского сада «Аленушка» города Жигулевска построила робота-хоккеиста из любимого конструктора. Оснащенный датчиком движения механический игрок лихо забивает шайбу с помощью клюшки.
- Собрать робохоккеиста нам помогла воспитательница, - пояснила представительница «Юных спортсменов» Катя Доронина. - Вместе мы добились того, чтобы он научился выполнять простые манипуляции. Я считаю, что хоккей - очень красивый вид спорта. Обязательно буду болеть за нашу сборную!
Кроме робота-хоккеиста в номинации «Муравьишка» сконструированы тренировочная установка для пловцов, фрагмент стадиона «Самара Арена» и другие любопытные вещи. Представители вуза высоко оценили проекты малышей до семи лет.
- В связи с проведением мирового футбольного первенства в нашем городе мы предложили ребятам пофантазировать на тему спорта. В каждой разработке есть своя идея, своя «изюминка». Везде присутствует начальное программирование. Это очень существенно, поскольку ребенок пяти лет в детском саду способен заниматься этим направлением не больше десяти минут в день, - говорит директор центра образовательных проектов СамГТУ Лариса Климина.
По словам жюри фестиваля, проекты в возрастной категории от семи до 18 лет в целом отвечали научно-технической направленности. Для участников были подобраны уникальные задания, чтобы было над чем поломать голову.
- Мы сделали робота, который должен быстро ездить по определенной траектории. Программировать установку можно только на месте, поскольку решение задачи зависит от угла наклона пола, освещения и других деталей, - рассказал представитель команды «Разрушители», ученик Самарского лицея информационных технологий Михаил Гудков.
Все участники «Мехатроника» награждены грамотами и дипломами. По словам организаторов, они постарались сделать мероприятие большой образовательной площадкой с минимальным соревновательным элементом. - Главное не победа, главное участие. Надеюсь, «Мехатроник» станет доброй традицией на ближайшее десятилетие, - подытожила директор ООО «Исследователь» Вера Панова.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
17 мая 2018
117
17 мая 2018
93
17 мая 2018
133
17 мая 2018
141
17 мая 2018 , 17:42
58
В Хвалынске открылся спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа...
17 мая 2018 , 17:21
117
Гостиница Lotte готова принимать посетителей.
17 мая 2018 , 17:15
93
Ее установят на пересечении улиц Гагарина и Победы.
17 мая 2018 , 16:58
133
Открытие рабочего движение по всей ширине по улице Полтавской намечено на 20:00 четверга, 17...
17 мая 2018 , 16:50
118
Реставрация домов и создание арт-объектов. Что планируют сделать за время проведения «Том Сойер Феста»
Старт четвертого по счету фестиваля, направленного на сохранение облика исторического центра...
17 мая 2018 , 15:51
188
Напомним, в четверг, 24 мая, пройдет «Последний звонок».
17 мая 2018 , 15:36
141
В городе началась подготовка к купальному сезону.
17 мая 2018 , 15:23
147
Жителей аварийных зданий расселили.
17 мая 2018 , 13:29
167
По прогнозам синоптиков, с пятницы, 18 мая, в большинстве районов днем пройдут кратковременные...
17 мая 2018 , 13:19
142
В понедельник, 28 мая, в 19:00 в арт-центре «Звезда» Самарская актерская...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
19 апреля 2018
6103
Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
2 мая 2018
4204
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
8 мая 2018
3296
Основные торжества в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проходят в Самаре...
6 мая 2018
2981
2
В воскресенье, 6 мая, в 17:00 состоится второй тестовый матч. «Крылья...
16 мая 2018
2678
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
2 мая 2018
4204
Парк Гагарина «родился» 9 июля 1976 года, и в ближайшее воскресенье парк отпразднует...
30 апреля 2018
2024
Длина самарской набережной около пяти километров.
1 мая 2018
2128
1
Вторая очередь набережной между бассейном «ЦСКА ВВС» и заводом...
30 апреля 2018
1567
Ледяная стерва – так российские прокатчики хотели перевести фильм «I, Tonya»....
1 мая 2018
1522
Раз в год и Фонд кино стреляет. Когда в прошлом году в России анонсировали историческое фэнтези...