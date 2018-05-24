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Режиссер Никита Славич о спектакле про самарское метро

Драматург Сергей Давыдов, режиссер Никита Славич и звукорежиссер Егор Курчугин создали абсолютно новый для Самары проект - променад-спектакль.






























Славич в этом году оканчивает Российский институт сценического искусства (бывший СПбГАТИ) и представляет спектакль «Прислоняться», премьерные показы которого начнутся 26 мая. Подробнее о нем он рассказал «СГ».

- Так получилось, что за последний год мне чаще обычного приходилось бывать в Самаре, по семейным делам. Если в Санкт-Петербурге я как в своей тарелке, то здесь, в городе детства, особенно чувствовал одиночество, отчуждение. Меня окружали только семья и плавный темп города. При всем своем непонимании и незнании Самары я чувствовал привязанность, как к дальнему родственнику, хотя ничего о нем не знал.

Все началось с очередной идеи переосмысления правил театра - функций сцены, актеров, зрителей, пьесы или чего-то другого. Захотелось поработать над променадом, форма мне на тот момент казалось ясной. По одной из прошлых работ драматурга Сергея Давыдова я нашел его в социальных сетях. Мы не смогли выбрать произведение для инсценировки, которое было бы нам по душе, и решили работать в документальном жанре. Стали перебирать знаковые для города места. Сергей удивил меня, сказав, что в Самаре всего одна ветка метро, которая ведет к старейшей станции - Юнгородку. Это как раз то самое путешествие в прошлое, к городу юности.



























В традиционном театре, сидя в кресле, зритель ощущает себя в полной безопасности. Но его, напротив, нужно ставить в неловкое положение, чтобы он начал думать: «Что происходит?». Современный театр как вид современного искусства должен давать зрителю ощущение неловкости. Этим я и занимаюсь. Променад-спектакль нельзя сравнивать с квестом. В спектакле «Прислоняться» участник преодолевает не просто очередное препятствие, а себя. Рабочее название было с приставкой «не». Потом решили, что мы же пытаемся узнать и сократить дистанции между собой, близкими и городом через личные истории самарцев, и остановились на «Прислоняться». Этот проект - ода моим страхам. Всю жизнь я прожил в историческом центре Самары, даже не представлял, где находится Осипенко, комфортно существовал в своем мирке. Только в сознательном возрасте задумался: какая жизнь там, за Полевой? Там ведь живут такие же самарцы, как и я.

Полгода назад в «Виктории» мы создали инициативную группу. Ее участники собирали вербатимы - вид интервью - друзей, родственников, интересных им людей. Также нам анонимно присылали аудиоистории и даже стихи в социальных сетях. Мы благодарны всем за откровения. Основные темы были: жизнь в определенном районе и метрополитен. У нас получился большой архив записей. Из него мы взяли наиболее значимые и подходящие. Когда я познакомился с ними после окончательного отбора, предложил Сергею ввести сквозного героя.

Люди более старшего возраста интересуются: нужно ли будет бегать, прыгать? У каждого участника на плеере есть карта. Это маршрут, на каких станциях ему предстоит выходить. Выходишь, отпускаешь поезд, ждешь следующий в том же направлении. Но это не все, полностью карт раскрывать не буду. Участник садится на Алабинской и продвигается к Юнгородку. От самой новой станции до самой старой - это похоже на метафору жизни. Меня удивило, что те, кто уже побывал на показах, отзывались по поводу некоторых историй горожан самым противоположным образом. Одна и та же история могла вызывать совершенно разные впечатления у участников, хотя они находились рядом, видели и слышали одно и то же. Все зависит от личных переживаний и опыта зрителя.



























Променады обычно делают для больших групп, и тематикой становится изучение стадных чувств. У нас наоборот - человек остается в подземке один на один с собой и этими историями. В метро ведь, даже если ты в толпе, ты одинок. Все заняты своим, торопятся, смотрят только под ноги и в телефоны. Даже если друг рядом, из-за шума поговорить нормально не получается. Группы будут небольшими, поэтому число мест очень ограничено. В конце мая - начале июня у нас будут премьерные показы - около десяти. А потом мы вернемся в осенне-зимний период. Это будет уже совсем другая история. Есть несколько идей, смотреться спектакль будет совсем по-новому.
Дата: 24 мая 2018 , 10:58
67
Автор текста: Маргарита Петрова
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