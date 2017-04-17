Ресурсоснабжающие организации Самары будут вести работы в соответствии с планом ремонта дорог

По его словам, в прошлом году все ресурсоснабжающие организации, чьи сети располагались под проезжими частями, были уведомлены администрацией города о предстоящих проверках по ремонту и реконструкции подземных коммуникаций. Однако, по словам Сергея Зинковского, часть этих писем была проигнорирована, а ряд организаций пытался провести работы на уже отремонтированных проезжих частях.В качестве примера он привел одну из компаний, пытавшуюся провести работы на только что отремонтированном дорожном полотне на улице Георгия Димитрова, однако в связи с принципиальной позицией городской администрации работы были проведены с помощью горизонтального бурения без разрушения асфальта. Подобный случай также был зафиксирован на перекрестке улиц Арцыбушевской, Ульяновской и Ярмарочной, однако в итоге работы были проведены также без разрушения дорожного полотна.- Как правило, это не аварийная, а плановая прокладка инженерных сетей, о которой было известно еще задолго до проведения работ, - пояснил Сергей Зинковский.Кроме того, значительная часть перекладок инженерных систем проводилась сетевыми компаниями города на участках, отремонтированных «большими картами». В их числе улицы Скляренко, Ерошевского, Некрасовская, Льва Толстого.- Учитывая опыт прошлого года, в адрес ресурсоснабжающих организаций департамент городского хозяйства и экологии еще в ноябре прошлого года направил с требованием согласовать план предстоящих работ. Кроме того, ввиду отсутствия исчерпывающей информации, в декабре и январе в адрес организаций были направлены повторные письма с требованием либо пересмотреть графики работ, либо учесть план дорожного ремонта, - сказал Сергей Зинковский.