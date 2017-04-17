Ресурсоснабжающие организации Самары будут вести работы в соответствии с планом ремонта дорог
Об этом рассказал сегодня руководитель городской административно-технической инспекции Сергей Зинковский на оперативном совещании под руководством главы Самары Олега Фурсова.
По его словам, в прошлом году все ресурсоснабжающие организации, чьи сети располагались под проезжими частями, были уведомлены администрацией города о предстоящих проверках по ремонту и реконструкции подземных коммуникаций. Однако, по словам Сергея Зинковского, часть этих писем была проигнорирована, а ряд организаций пытался провести работы на уже отремонтированных проезжих частях.
В качестве примера он привел одну из компаний, пытавшуюся провести работы на только что отремонтированном дорожном полотне на улице Георгия Димитрова, однако в связи с принципиальной позицией городской администрации работы были проведены с помощью горизонтального бурения без разрушения асфальта. Подобный случай также был зафиксирован на перекрестке улиц Арцыбушевской, Ульяновской и Ярмарочной, однако в итоге работы были проведены также без разрушения дорожного полотна.
- Как правило, это не аварийная, а плановая прокладка инженерных сетей, о которой было известно еще задолго до проведения работ, - пояснил Сергей Зинковский.Кроме того, значительная часть перекладок инженерных систем проводилась сетевыми компаниями города на участках, отремонтированных «большими картами». В их числе улицы Скляренко, Ерошевского, Некрасовская, Льва Толстого.
- Учитывая опыт прошлого года, в адрес ресурсоснабжающих организаций департамент городского хозяйства и экологии еще в ноябре прошлого года направил с требованием согласовать план предстоящих работ. Кроме того, ввиду отсутствия исчерпывающей информации, в декабре и январе в адрес организаций были направлены повторные письма с требованием либо пересмотреть графики работ, либо учесть план дорожного ремонта, - сказал Сергей Зинковский.
По его словам, в прошлом году все ресурсоснабжающие организации, чьи сети располагались под проезжими частями, были уведомлены администрацией города о предстоящих проверках по ремонту и реконструкции подземных коммуникаций. Однако, по словам Сергея Зинковского, часть этих писем была проигнорирована, а ряд организаций пытался провести работы на уже отремонтированных проезжих частях.
В качестве примера он привел одну из компаний, пытавшуюся провести работы на только что отремонтированном дорожном полотне на улице Георгия Димитрова, однако в связи с принципиальной позицией городской администрации работы были проведены с помощью горизонтального бурения без разрушения асфальта. Подобный случай также был зафиксирован на перекрестке улиц Арцыбушевской, Ульяновской и Ярмарочной, однако в итоге работы были проведены также без разрушения дорожного полотна.
- Как правило, это не аварийная, а плановая прокладка инженерных сетей, о которой было известно еще задолго до проведения работ, - пояснил Сергей Зинковский.Кроме того, значительная часть перекладок инженерных систем проводилась сетевыми компаниями города на участках, отремонтированных «большими картами». В их числе улицы Скляренко, Ерошевского, Некрасовская, Льва Толстого.
- Учитывая опыт прошлого года, в адрес ресурсоснабжающих организаций департамент городского хозяйства и экологии еще в ноябре прошлого года направил с требованием согласовать план предстоящих работ. Кроме того, ввиду отсутствия исчерпывающей информации, в декабре и январе в адрес организаций были направлены повторные письма с требованием либо пересмотреть графики работ, либо учесть план дорожного ремонта, - сказал Сергей Зинковский.
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