Реставрация домов и создание арт-объектов. Что планируют сделать за время проведения «Том Сойер Феста»
Старт четвертого по счету фестиваля, направленного на сохранение облика исторического центра города за счет объединения усилий власти, волонтеров и бизнеса, состоялся в среду, 16 мая.
Известно, что в этом году организаторы планируют привести в порядок три дома: №131 и №133 по Чапаевской и №149 по улице Фрунзе, а также создать два арт-объекта.
С 2016 года «Том Сойер Фест» проводится не только в Самаре, но в Казани и в Бузулуке. В марте этого года был проведен уже второй образовательный проект «Школа «Том Сойер Феста». Всего за три года работы фестиваля восстановлено уже 28 домов.
По словам создателя проекта Андрея Кочеткова, на «Школу «Том Сойер Феста» в этом году приехали люди из 30 городов. В августе к проекту на две недели присоединятся волонтеры из разных стран. Отметим, что ранее в качестве волонтеров на фестивале работали финский актер Вилле Хаапасало, американские урбанисты и немецкие студенты.
Известно, что в этом году организаторы планируют привести в порядок три дома: №131 и №133 по Чапаевской и №149 по улице Фрунзе, а также создать два арт-объекта.
С 2016 года «Том Сойер Фест» проводится не только в Самаре, но в Казани и в Бузулуке. В марте этого года был проведен уже второй образовательный проект «Школа «Том Сойер Феста». Всего за три года работы фестиваля восстановлено уже 28 домов.
По словам создателя проекта Андрея Кочеткова, на «Школу «Том Сойер Феста» в этом году приехали люди из 30 городов. В августе к проекту на две недели присоединятся волонтеры из разных стран. Отметим, что ранее в качестве волонтеров на фестивале работали финский актер Вилле Хаапасало, американские урбанисты и немецкие студенты.
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